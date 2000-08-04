Раздел: Экономика
В Украине ожидается рост урожая кукурузы
Украинские аграрии рассчитывают собрать в этом году около 25,5 миллионов тонн кукурузы и 24 миллионов тонн пшеницы.
В этом году в Украине ожидается рекордный урожай кукурузы. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
“Ожидаем рекорд по валовому сбору кукурузы. У нас было много ожидаемых рекордов в этом году, но погода постоянно вносит какие-то коррективы. Мы будем видеть по кукурузе, который у нас есть вал. Но я все же думаю, что мы останемся”, - сказал Мартынюк во время подписания Меморандума о взаимопонимании на 2018/19 МГ с представителями профессиональных объединений участников зернового рынка.
По его словам, более точная информация об объемах урожая будет известна 29 сентября. По прогнозам, урожай кукурузы вырастет на 4% - до 25,5 млн тонн.
Минагрополитики и участники зернового рынка закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 млн тонн против 16,5 млн тонн на предыдущий МГ, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно приложению к меморандуму, объем экспорта продовольственной пшеницы, который может быть экспортирован в этом МГ, определен на уровне 8 млн тонн и 8 млн тонн - фуражной пшеницы.
Ранее Минагропрод повысил прогноз урожая пшеницы на 1 млн тонн - до 24 млн тонн, из них 13 млн тонн – продовольственной. По предварительным оценкам министерства, соотношение "продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018 году составит 55/45. Потребность внутреннего рынка в продовольственной пшенице оценивается в 4,5-5 млн тонн.
Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых, из них экспорт пшеницы составил 17,14 млн тонн.
Читайте также: В Украине ожидается резкое подорожание хлеба
По итогам первого полугодия Украина уменьшила экспорт зерновых на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 млрд долларов.
В этом году в Украине ожидается рекордный урожай кукурузы. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
“Ожидаем рекорд по валовому сбору кукурузы. У нас было много ожидаемых рекордов в этом году, но погода постоянно вносит какие-то коррективы. Мы будем видеть по кукурузе, который у нас есть вал. Но я все же думаю, что мы останемся”, - сказал Мартынюк во время подписания Меморандума о взаимопонимании на 2018/19 МГ с представителями профессиональных объединений участников зернового рынка.
По его словам, более точная информация об объемах урожая будет известна 29 сентября. По прогнозам, урожай кукурузы вырастет на 4% - до 25,5 млн тонн.
Минагрополитики и участники зернового рынка закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 млн тонн против 16,5 млн тонн на предыдущий МГ, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно приложению к меморандуму, объем экспорта продовольственной пшеницы, который может быть экспортирован в этом МГ, определен на уровне 8 млн тонн и 8 млн тонн - фуражной пшеницы.
Ранее Минагропрод повысил прогноз урожая пшеницы на 1 млн тонн - до 24 млн тонн, из них 13 млн тонн – продовольственной. По предварительным оценкам министерства, соотношение "продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018 году составит 55/45. Потребность внутреннего рынка в продовольственной пшенице оценивается в 4,5-5 млн тонн.
Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых, из них экспорт пшеницы составил 17,14 млн тонн.
Читайте также: В Украине ожидается резкое подорожание хлеба
По итогам первого полугодия Украина уменьшила экспорт зерновых на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 млрд долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
155
0
Также советуем посмотреть
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
- Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
- На территорию Донбасса из РФ въехала колонна грузовиков, - ОБСЕ
- Паук заставил американку бегать по парку без одежды
- В войне России и Грузии ведущим был этнический аспект
- Моральный компас президента
Оставьте свой комментарий