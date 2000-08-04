В Украине ожидается рост урожая кукурузы

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Украина к 14 мая экспортировала более 35 млн тонн зерновых.

Украинские аграрии увеличили экспорт кукурузы почти на 20%.

По состоянию на 11 декабря текущего года Украина экспортировала за рубеж почти 19 миллионов тонн зернових.