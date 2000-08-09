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Раздел: Экономика  
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Минфин начнет регулярно отчитываться по работе госбанков

Минфин начнет регулярно отчитываться по работе госбанковМинфин начнет регулярно отчитываться об основных показателях деятельности банков.

Министерство финансов начнет регулярно отчитываться по работе государственных банков в четвертом квартале 2018 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Учитывая то, что госбанки и банки с государственной долей составляют более 50% рынка, на их капитализацию за годы независимости было направлено около 250 млрд гривен (из них 155,4 - Приватбанк)", - говорится в сообщении.

"Министерство начнет регулярно отчитываться об основных показателях деятельности банков, состоянии практического внедрения ими "Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора", выполнении индивидуальных стратегий, а также о работе с портфелями проблемных активов", - сообщает Минфин.

Как отмечается, отчетность сначала будет в виде квартальных и полугодовых отчетов на сайте министерства, а впоследствии - в отдельном разделе будет собрана вся информация о функционировании государственного банковского сектора: текущие отчеты, стратегии и отчеты о процессе их реализации, результаты работы с проблемными активам, а также актуализированная информация по судебным процессам и обращениям в правоохранительные органы.

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Согласно сообщению, в течение ближайших недель Минфин вместе с НБУ и банками будет обрабатывать формат раскрытия информации с учетом требований действующего законодательства, в частности, банковской тайны.
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 Теги: Минфин, госбанк

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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