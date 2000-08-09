Раздел: Экономика
Минфин начнет регулярно отчитываться по работе госбанков
Минфин начнет регулярно отчитываться об основных показателях деятельности банков.
Министерство финансов начнет регулярно отчитываться по работе государственных банков в четвертом квартале 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Учитывая то, что госбанки и банки с государственной долей составляют более 50% рынка, на их капитализацию за годы независимости было направлено около 250 млрд гривен (из них 155,4 - Приватбанк)", - говорится в сообщении.
"Министерство начнет регулярно отчитываться об основных показателях деятельности банков, состоянии практического внедрения ими "Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора", выполнении индивидуальных стратегий, а также о работе с портфелями проблемных активов", - сообщает Минфин.
Как отмечается, отчетность сначала будет в виде квартальных и полугодовых отчетов на сайте министерства, а впоследствии - в отдельном разделе будет собрана вся информация о функционировании государственного банковского сектора: текущие отчеты, стратегии и отчеты о процессе их реализации, результаты работы с проблемными активам, а также актуализированная информация по судебным процессам и обращениям в правоохранительные органы.
Читайте также: МВФ поможет с концепцией развития госбанков Украины
Согласно сообщению, в течение ближайших недель Минфин вместе с НБУ и банками будет обрабатывать формат раскрытия информации с учетом требований действующего законодательства, в частности, банковской тайны.
Министерство финансов начнет регулярно отчитываться по работе государственных банков в четвертом квартале 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Учитывая то, что госбанки и банки с государственной долей составляют более 50% рынка, на их капитализацию за годы независимости было направлено около 250 млрд гривен (из них 155,4 - Приватбанк)", - говорится в сообщении.
"Министерство начнет регулярно отчитываться об основных показателях деятельности банков, состоянии практического внедрения ими "Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора", выполнении индивидуальных стратегий, а также о работе с портфелями проблемных активов", - сообщает Минфин.
Как отмечается, отчетность сначала будет в виде квартальных и полугодовых отчетов на сайте министерства, а впоследствии - в отдельном разделе будет собрана вся информация о функционировании государственного банковского сектора: текущие отчеты, стратегии и отчеты о процессе их реализации, результаты работы с проблемными активам, а также актуализированная информация по судебным процессам и обращениям в правоохранительные органы.
Читайте также: МВФ поможет с концепцией развития госбанков Украины
Согласно сообщению, в течение ближайших недель Минфин вместе с НБУ и банками будет обрабатывать формат раскрытия информации с учетом требований действующего законодательства, в частности, банковской тайны.
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