Раздел: Экономика
«Нафтогаз» увеличил цену закупки отечественного газа
«Нафтогаз Украины» увеличивает цену предложения на закупку газа отечественной добычи.
НАК «Нафтогаз Украины» в августе 2018 года планирует осуществить закупку природного газа в отечественных частных газодобывающих компаний по цене 8 209,00 грн за тысячу кубометров (без НДС), что на 121 грн больше от ранее заявленной цены на август. Об этом сообщает «Нафтогаз Украины», передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«С учетом предложений участников рынка НАК «Нафтогаз Украины» увеличивает цену предложения на закупку в августе этого года природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины с 8 088,00 до 8 209,00 грн за тыс. куб. м (без НДС)», - говорится в сообщении.
В июле Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629,00 грн за тыс. куб. м (без НДС), в июне - по цене 6 900,00 грн за тыс. куб. м (без НДС). Несмотря на то, что в период летнего сезона спрос на газ традиционно низкий, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август.
Читайте также: "Нафтогаз" повысил цену газа: названы детали
Как сообщалось, согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 года № 187 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», цена реализации газа для обеспечения потребностей населения составляет 4 942 грн за тысячу кубометров (без НДС).
НАК «Нафтогаз Украины» в августе 2018 года планирует осуществить закупку природного газа в отечественных частных газодобывающих компаний по цене 8 209,00 грн за тысячу кубометров (без НДС), что на 121 грн больше от ранее заявленной цены на август. Об этом сообщает «Нафтогаз Украины», передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«С учетом предложений участников рынка НАК «Нафтогаз Украины» увеличивает цену предложения на закупку в августе этого года природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины с 8 088,00 до 8 209,00 грн за тыс. куб. м (без НДС)», - говорится в сообщении.
В июле Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629,00 грн за тыс. куб. м (без НДС), в июне - по цене 6 900,00 грн за тыс. куб. м (без НДС). Несмотря на то, что в период летнего сезона спрос на газ традиционно низкий, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август.
Читайте также: "Нафтогаз" повысил цену газа: названы детали
Как сообщалось, согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 года № 187 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», цена реализации газа для обеспечения потребностей населения составляет 4 942 грн за тысячу кубометров (без НДС).
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