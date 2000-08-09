В Кабмине оценили стоимость продажи ПриватБанка

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Банк обещает принести государству 81 млрд гривен за пять лет.

ПриватБанк продадут только через 5 лет, заявила Гонтарева.

Прибыль крупнейшего в Украине "ПриватБанка" в 2015 году составила 267,698 млн гривен, что в 2,8 раза меньше, чем в 2014 году.