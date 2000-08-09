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Раздел: Экономика  
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В Кабмине оценили стоимость продажи ПриватБанка

В Кабмине оценили стоимость продажи ПриватБанкаПриватБанк планируют приватизировать в 2022 году.

Стратегия развития банка предполагает его продажу в 2022 году. В Кабмине подсчитали возможную стоимость учреждения к этому сроку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Кабинет министров оценил в 40-65 млрд гривен стоимость ПриватБанка к 2022 году. Оценка была рассчитана для стратегии развития банка до 2022 года, передают Украинские новости.

В документе отмечается, что с декабря 2016 правительство уже докапитализировало ПриватБанк на 155,4 млрд гривен.

"Мультипликатор продажи (цена/стоимость капитала) может составлять от 1,4 в раза развития банка как универсального до 1,8 при концентрации банка только на платежи, работы с ликвидностью и отказа от всех рисковых операций", – говорится в расчетах.

При этом Приватбанк будет строить свою работу по схеме "сбалансированное развитие с избирательным подходом к корпоративным клиентам". Согласно этой схеме построения работы предполагается сохранение доли банка на рынке кредитования физических лиц (35%), увеличение доли кредитования малого и среднего бизнеса (с 5% до 15%) и корпоративных клиентов (с 1% до 5%).

Эта схема реализации стратегии предполагает, что стоимость банка к 2022 году составит 62 млрд гривен, а мультипликатор продаж составит 1,7.

Вместе с тем, суммарные дивиденды от продажи банка могут принести государству около 19 млрд гривен до 2022 года.

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Этот вариант стратегии предполагает чистая прибыль банка в 2022 году на уровне 8 млрд гривен и доходность акционерного капитала в 25%.
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 Теги: ПриватБанк, продажа, цена, стоимость

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Сегодня, 17:41 » Автор: Алена Шимко
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