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Раздел: Экономика  
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В Украине сократилось производство автомобилей

В Украине сократилось производство автомобилейПроизводство грузовых автомобилей в прошлом месяце составил всего 5 единиц.

Июльский результат работы украинского автопрома по сравнению с прошлым годом уменьшился на 57%.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Отмечается, что в прошлом месяце было выпущено 221 единиц автотранспорта. Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателя текущего года - минус 67%.

Формирование такого негативного тренда произошло из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" - единственного работающего в этом году предприятия легкового сегмента отечественного автопрома.

За месяц там было собрано всего 150 автомобилей, что вдвое меньше, чем годом ранее и почти в 4 раза меньше июньского объема выпуска.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составил всего 5 единиц, в 10 раз меньше результата годичной давности.

Напомним, что в статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который по непонятным причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Производители автобусов за месяц выпустили 66 машин, что на 8 больше чем в июле 2017 года и в то же время на 11 меньше июньского отчета.

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Всего с начала года в Украине было произведено 4074 единиц автотранспортных средств или на 1,4% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
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 Теги: Украина, авто

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Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
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