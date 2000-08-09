В Украине сократилось производство автомобилей

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Украине резко упало автопроизводство: названа причина В июле по сравнению с июнем производство автотранспортных средств в Украине снизилось на 67%.

Украинское автопроизводство бьет рекорды По данным Укавтопрома, за месяц производство автомобилей выросло на 16,3%.