Раздел: Экономика
В Нацбанке объяснили ситуацию с подорожанием валюты
На евро влияют совсем другие факторы, чем на доллар.
Кроме того, все остальные курсы являются производными от доллара. Опыт последних четырех лет показывает, что украинская валюта сезонная, поэтому сейчас растет курс доллара и евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий в эфире Радио НВ.
"Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте подсолнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени", - сказал он.
Также он напомнил, что в 2016 году колебания начались в сентябре, в 2017 году – в августе, в этом году - в июле. "Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они (бизнес, - ред.) посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация. Мы видим здесь психологическое воздействие. Я бы не назвал то, что происходит сегодня, паникой, но есть определенная нервозность. Колебания не являются признаком кризиса", - отметил Чурій.
Также отвечая на вопрос о причинах снижения курса евро, замглавы НБУ заявил, что на евро влияют совсем другие факторы. Кроме того, по его словам, все остальные курсы являются производными от доллара. "Все остальные курсы являются производными от доллара.
Читайте также: В Нацбанке рассказали, почему украинцы начали скупать валюту
В последнее время на рынках развивающихся достаточно нестабильна. За месяц гривна девальвировала на где-то на 4%, а южно-африканская валюта девальвировала на 10%", - добавил он.
Кроме того, все остальные курсы являются производными от доллара. Опыт последних четырех лет показывает, что украинская валюта сезонная, поэтому сейчас растет курс доллара и евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий в эфире Радио НВ.
"Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте подсолнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени", - сказал он.
Также он напомнил, что в 2016 году колебания начались в сентябре, в 2017 году – в августе, в этом году - в июле. "Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они (бизнес, - ред.) посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация. Мы видим здесь психологическое воздействие. Я бы не назвал то, что происходит сегодня, паникой, но есть определенная нервозность. Колебания не являются признаком кризиса", - отметил Чурій.
Также отвечая на вопрос о причинах снижения курса евро, замглавы НБУ заявил, что на евро влияют совсем другие факторы. Кроме того, по его словам, все остальные курсы являются производными от доллара. "Все остальные курсы являются производными от доллара.
Читайте также: В Нацбанке рассказали, почему украинцы начали скупать валюту
В последнее время на рынках развивающихся достаточно нестабильна. За месяц гривна девальвировала на где-то на 4%, а южно-африканская валюта девальвировала на 10%", - добавил он.
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