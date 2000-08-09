» » Российские судовладельцы приостановили перевозки грузов в Украину
Раздел: Экономика  
0

Российские судовладельцы приостановили перевозки грузов в Украину

Российские судовладельцы приостановили перевозки грузов в УкраинуВ период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана.

Российские судовладельцы приостановили грузовые перевозки в Украину после того, как танкер под флагом РФ был задержан в порту Херсона из-за санкций, введенных Киевом против Москвы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Агентство пишет, что данные системы слежения за судами показывают, что некоторые российские суда, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты.

При этом, отраслевые источники говорят, что ряд российских судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, приостанавливают перевозки на Украину из-за боязни потерять свой груз.

“Конечно, мы не поедем на Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок)”, - сказал один из источников в судоходной отрасли.

Отмечается, что в период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя затем через Азовское море в украинские порты Одесса, Херсон и Николаев.

Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции также были приостановлены, утверждают источники.

Читайте также: Украина разрешила РФ транзитную перевозку грузов и пассажиров

Напомним, в мае 2018 года представительство президента Украины включило более 700 компаний, в основном российских, в свой список санкций, в котором говорится, что этим организациям, включая банки, транспорт, средства массовой информации и оборонные компании, запрещено заниматься торговлей в Украине, а их активы в Украине будут заблокированы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Российские судовладельцы, перевозки, Украина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
     99
     0

Похожие новости по теме

Гонтарева допускает уход российских банков из Украины Гонтарева допускает уход российских банков из Украины

Глава Нацбанка считает, что российские банки могут продать свои украинские дочки.

Украинские ГОКи просят правительство не поднимать тарифы на ж/д перевозки Украинские ГОКи просят правительство не поднимать тарифы на ж/д перевозки

Кабмин должен ввести мораторий на повышение ж\д тарифов на грузовые перевозки.

Российские самолеты с безопасным грузом могут совершать транзит через территорию Украины Российские самолеты с безопасным грузом могут совершать транзит через территорию Украины

Меры буду действовать до отмены запретов, введенных авиационными властями Российской Федерации.

Российские банки собираются крупно вложиться в украинские «дочки» Российские банки собираются крупно вложиться в украинские «дочки»

"Дочки" российских банков занимают порядка 12% банковской системы Украины.

Украина отказалась от использования для грузоперевозок российских вагонов Украина отказалась от использования для грузоперевозок российских вагонов

Для перевозки грузов отправители привлекут вагоны других собственников.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх