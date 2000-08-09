Раздел: Экономика
Российские судовладельцы приостановили перевозки грузов в Украину
В период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана.
Российские судовладельцы приостановили грузовые перевозки в Украину после того, как танкер под флагом РФ был задержан в порту Херсона из-за санкций, введенных Киевом против Москвы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Агентство пишет, что данные системы слежения за судами показывают, что некоторые российские суда, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты.
При этом, отраслевые источники говорят, что ряд российских судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, приостанавливают перевозки на Украину из-за боязни потерять свой груз.
“Конечно, мы не поедем на Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок)”, - сказал один из источников в судоходной отрасли.
Отмечается, что в период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя затем через Азовское море в украинские порты Одесса, Херсон и Николаев.
Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции также были приостановлены, утверждают источники.
Читайте также: Украина разрешила РФ транзитную перевозку грузов и пассажиров
Напомним, в мае 2018 года представительство президента Украины включило более 700 компаний, в основном российских, в свой список санкций, в котором говорится, что этим организациям, включая банки, транспорт, средства массовой информации и оборонные компании, запрещено заниматься торговлей в Украине, а их активы в Украине будут заблокированы.
Российские судовладельцы приостановили грузовые перевозки в Украину после того, как танкер под флагом РФ был задержан в порту Херсона из-за санкций, введенных Киевом против Москвы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Агентство пишет, что данные системы слежения за судами показывают, что некоторые российские суда, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты.
При этом, отраслевые источники говорят, что ряд российских судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, приостанавливают перевозки на Украину из-за боязни потерять свой груз.
“Конечно, мы не поедем на Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок)”, - сказал один из источников в судоходной отрасли.
Отмечается, что в период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя затем через Азовское море в украинские порты Одесса, Херсон и Николаев.
Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции также были приостановлены, утверждают источники.
Читайте также: Украина разрешила РФ транзитную перевозку грузов и пассажиров
Напомним, в мае 2018 года представительство президента Украины включило более 700 компаний, в основном российских, в свой список санкций, в котором говорится, что этим организациям, включая банки, транспорт, средства массовой информации и оборонные компании, запрещено заниматься торговлей в Украине, а их активы в Украине будут заблокированы.
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