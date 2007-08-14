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Раздел: Экономика  
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В Украине повысят цены на использование стационарных телефонов

В Украине повысят цены на использование стационарных телефоновПодорожание будет минимальным.

С 1 января 2019 года в Украине увеличиться размер максимальной абонплаты за проводной телефон без почасовой оплаты, подключенный по отдельной линии с 59,96 до 61 гривен. Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

Решение НКРСИ было выдано 14 августа этого года. Официально оно вступает в силу с 1 ноября 2018 года.

За соединенный телефон (когда два абонента на одной линии, - ред.) необходимо будет платить 48,8 грн вместо прежних 44,77 грн. За параллельное подключение аппарата с каждой квартиры смогут брать 36,6 грн вместо 33,58 грн.

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Увеличивать максимальную плату за установку телефона в Украине пока что не стали. По-прежнему, подключение телефонной линии будет обходиться украинцам в 70 гривен.
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 Теги: телефон, тарифы, подорожание

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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