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Раздел: Экономика  
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НБУ получил информацию о злостных должниках по кредитам

НБУ получил информацию о злостных должниках по кредитамИнформацию о злостных должниках по кредитам передали в НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в Кредитный реестр НБУ информацию о кредитных операциях должников банков, сумма долгов которых равна или превышает 100 минимальных зарплат, то есть 372,3 тыс. гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает, о представлении в Кредитный реестр Нацбанка информации о кредитных операциях должников банков, находящихся под управлением Фонда, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по таким кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных зарплат (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Согласно установленному размеру минимальной зарплаты по состоянию на 1 августа эта сумма составляет 372 300 гривен”, - говорится в сообщении.

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Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц усовершенствовал подход к продаже ипотечных кредитов физлиц в пулах. В частности, все не проданные в ходе индивидуальных торгов на голландском аукционе ипотечные кредиты на следующие торги будут выставляться только в составе пула. При этом в состав такого “собранного лота” будут включаться минимум по 10 активов, совокупной стоимостью от 30 млн гривен.
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 Теги: НБУ, кредиты

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Сегодня, 19:01 » Автор: Татьяна Ларина
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