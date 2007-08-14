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НБУ отчитался, сколько потратил на "спасение" гривни

НБУ отчитался, сколько потратил на "спасение" гривни

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НБУ пытается удержать курс гривны Национальный банк Украины 16 февраля, второй день подряд, объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривню.

Для поддержания курса гривны в январе НБУ продал 160 миллионов долларов С начала 2016 года Национальный банк Украины на семи валютных аукционах продал 161,3 миллиона долларов США ради стабилизации гривны.