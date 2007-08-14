» » НБУ отчитался, сколько потратил на "спасение" гривни
Раздел: Экономика  
0

НБУ отчитался, сколько потратил на "спасение" гривни

НБУ отчитался, сколько потратил на "спасение" гривниВ НБУ заверяют о готовности и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции, чтобы не допустить резкого ослабления курса гривни.

Нацбанк объясняет увеличение спроса на иностранную валюту сезонными, ситуативными и психологическими факторами.
Об этом говорится в комментарии регулятора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, который свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни. Однако наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов", - говорится в комментарии.

Так, сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которые нуждаются в валюте для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала уборки урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского устремления (электроника, пищевые продукты, туризм и т.п.), которые являются следствием роста доходов населения. Кроме того, под воздействием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, который отражается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке.

"Национальный банк Украины сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились на текущей неделе в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением", - отмечается в комментарии.

Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, образовавшемся под действием очерченных факторов, на этой неделе НБУ ежедневно выходил с продажей иностранной валюты. В целом за текущую неделю Национальный банк во время валютных интервенций продал $215 млн.

В частности, сегодня был проведен аукцион по продаже $50 млн, в ходе которого было получено заявок на покупку на сумму $32,7 млн. По результатам аукциона регулятор продал $24,8 млн по средневзвешенному курсу 27,93 грн/дол. Благодаря проведению аукциона спрос на валюту был удовлетворен, и справочный курс гривни на 12:00 составлял 27,93 грн/дол.

В НБУ заверяют о готовности и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции, чтобы не допустить резкого ослабления курса гривни.

"Национальный банк продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса. Вместе с тем отмечаем, что при режиме гибкого курсообразования Национальный банк сглаживает только те значительные колебания курса, которые происходят в результате ситуативных факторов. Если факторы, сложившиеся в экономике, предопределяют давление на ослабление или усиление курса, то курс должен двигаться в соответствующем направлении, и Национальный банк этому движению не противодействует", - объяснили в НБУ.

Задание Нацбанка - не сдерживать курс гривни на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривни и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции к цели, утверждается в комментарии.

Читайте также: Яценюк признался, сколько заработал перед отставкой

Как сообщал Укринформ ранее, Нацбанк на этой неделе дважды, 14 и 17 августа, выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями. Так, на предыдущем валютном аукционе, 14 августа, НБУ планировал продать на межбанке $100 млн, а продал $66,6 млн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Нацбанк, гривна

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:01 » Автор: Татьяна Ларина
     142
     0

Похожие новости по теме

Эксперты рассказали, что будет с курсом гривни в ближайшее время Эксперты рассказали, что будет с курсом гривни в ближайшее время

Каким будет курс доллара в Украине на следующей неделе.

НБУ пытается удержать курс гривны НБУ пытается удержать курс гривны

Национальный банк Украины 16 февраля, второй день подряд, объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривню.

Для поддержания курса гривны в январе НБУ продал 160 миллионов долларов Для поддержания курса гривны в январе НБУ продал 160 миллионов долларов

С начала 2016 года Национальный банк Украины на семи валютных аукционах продал 161,3 миллиона долларов США ради стабилизации гривны.

НБУ пытается удержать курс гривны НБУ пытается удержать курс гривны

Нацбанк пробует сдержать гривню валютным аукционом.

Нацбанк готов к спасению гривни от обвала Нацбанк готов к спасению гривни от обвала

Национальный банк Украины объявил о проведении аукциона на межбанке по продаже валюты в объеме 50 млн долларов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх