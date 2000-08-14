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Раздел: Экономика  
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Украинские операторы мобильной связи изменили правила тарификации

Украинские операторы мобильной связи изменили правила тарификацииРанее абонентная плата насчитывалась за календарный месяц.

Мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone, как и lifecell, перевели некоторые тарифы на четырехнедельный срок предоставления услуг.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ain.ua.

В "Киевстар" отметили, что все действующие тарифы для абонентов предоплаченной связи предоставляют услуги сроком на четыре недели.

"Начисление услуг на четко определенное количество дней для абонентов предоплаты – распространенная в большинстве стран мира норма и уже долгое время практикуется и другими мобильными операторами в Украине", – заявили в компании.

Представители Vodafone отметили, что также перевели некоторые тарифы на срок в четыре недели. Это, например, линейка тарифов SuperNet и Unlim 3G.

В обеих компаниях отметили, что данные о сроках предоставления услуг можно найти в подробном описании каждого тарифа на сайтах.

Ранее стало известно, что оператор мобильной связи lifecell с 22 августа перевел на 28-дневную тарификацию пять тарифных планов.

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"С 22 августа на 28-дневную тарификацию переводятся тарифы "Лайфхак", "Лайфхак Плюс", "Хайп", "Звонки всем 2017", "Звонки всем". Начиная с 5 сентября, переход на расчетный период продолжительностью четыре недели будет применен к тарифам "3G Смарт 69", "Смартфон 2018" и "Абсолютная свобода", – сообщили в пресс-службе оператора.
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 Теги: Украинские операторы, тариф

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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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