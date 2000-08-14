Раздел: Экономика
Украинские операторы мобильной связи изменили правила тарификации
Ранее абонентная плата насчитывалась за календарный месяц.
Мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone, как и lifecell, перевели некоторые тарифы на четырехнедельный срок предоставления услуг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ain.ua.
В "Киевстар" отметили, что все действующие тарифы для абонентов предоплаченной связи предоставляют услуги сроком на четыре недели.
"Начисление услуг на четко определенное количество дней для абонентов предоплаты – распространенная в большинстве стран мира норма и уже долгое время практикуется и другими мобильными операторами в Украине", – заявили в компании.
Представители Vodafone отметили, что также перевели некоторые тарифы на срок в четыре недели. Это, например, линейка тарифов SuperNet и Unlim 3G.
В обеих компаниях отметили, что данные о сроках предоставления услуг можно найти в подробном описании каждого тарифа на сайтах.
Ранее стало известно, что оператор мобильной связи lifecell с 22 августа перевел на 28-дневную тарификацию пять тарифных планов.
Читайте также: В Украине лишат анонимности абонентов мобильной связи
"С 22 августа на 28-дневную тарификацию переводятся тарифы "Лайфхак", "Лайфхак Плюс", "Хайп", "Звонки всем 2017", "Звонки всем". Начиная с 5 сентября, переход на расчетный период продолжительностью четыре недели будет применен к тарифам "3G Смарт 69", "Смартфон 2018" и "Абсолютная свобода", – сообщили в пресс-службе оператора.
Мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone, как и lifecell, перевели некоторые тарифы на четырехнедельный срок предоставления услуг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ain.ua.
В "Киевстар" отметили, что все действующие тарифы для абонентов предоплаченной связи предоставляют услуги сроком на четыре недели.
"Начисление услуг на четко определенное количество дней для абонентов предоплаты – распространенная в большинстве стран мира норма и уже долгое время практикуется и другими мобильными операторами в Украине", – заявили в компании.
Представители Vodafone отметили, что также перевели некоторые тарифы на срок в четыре недели. Это, например, линейка тарифов SuperNet и Unlim 3G.
В обеих компаниях отметили, что данные о сроках предоставления услуг можно найти в подробном описании каждого тарифа на сайтах.
Ранее стало известно, что оператор мобильной связи lifecell с 22 августа перевел на 28-дневную тарификацию пять тарифных планов.
Читайте также: В Украине лишат анонимности абонентов мобильной связи
"С 22 августа на 28-дневную тарификацию переводятся тарифы "Лайфхак", "Лайфхак Плюс", "Хайп", "Звонки всем 2017", "Звонки всем". Начиная с 5 сентября, переход на расчетный период продолжительностью четыре недели будет применен к тарифам "3G Смарт 69", "Смартфон 2018" и "Абсолютная свобода", – сообщили в пресс-службе оператора.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
133
0
Также советуем посмотреть
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
Оставьте свой комментарий