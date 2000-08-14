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Раздел: Экономика  
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Стало известно, сколько на украинском рынке нелегального алкоголя

Стало известно, сколько на украинском рынке нелегального алкоголяГлавная проблема- налоговая составляющая, размер которой не соответствует возможностям рынка.

Процент нелегального крепкого алкоголя на украинском рынке превышает 50%. Об этом рассказал президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков. Согласно исследованию IARD такой показатель ставит нас в ряд таких стран, как Мозамбик (66%), Малави и Уганда (61%), Камерун (56%), Танзания (51%). К примеру, средний показатель по Западной Европе - около 11,5%. При этом большая часть этого показателя - всего лишь так называемый «алкотуризм», когда граждане стран с более высоким акцизным налогом везут алкоголь из соседних стран с меньшей ставкой акциза», - рассказал он, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Ситуация с нелегальным алкоголем в Украине очень серьезная. По оценкам экспертов, доля нелегального крепкого алкоголя на украинском рынке превышает 50%.

Больше всего от производства и сбыта нелегального алкоголя страдают потребители, подчеркнул Шпаков.

«Их здоровье находится в серьезной опасности, ведь качество такой продукции в большинстве случаев не соответствует самым минимальным требованиям пищевой безопасности. Иногда такая продукция просто опасна для жизни», - резюмировал он.

По оценкам экспертов отрасли, развитее нелегального алкогольного рынка в Украине спровоцировали завышенные акцизы и отсутствие контроля нелегалов со стороны правоохранителей.

Официальные производители алкоголя, в свою очередь, констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегальному рынку уже не первый год. Госбюджет, тем временем, ежегодно недополучает от алкогольной промышленности порядка 10-12 млрд грн.

По ее словам, главная проблема сегодня - это налоговая составляющая, размер которой не соответствует возможностям рынка.

«Акцизы нужно привести к трезвым и обоснованным размерам», - считает она.

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«Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара, официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере - этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня», - подытожила эксперт.
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 Теги: Украина, алкоголь, нелегальный бизнес

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Сегодня, 15:50 » Автор: Алена Шимко
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