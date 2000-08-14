Раздел: Экономика
Украинцы стали меньше продавать валюту
Чистое сальдо продажи валюты населением сократилось до 135,3 млн долларов.
В июле население продало иностранной валюты на 1,053 миллиарда долларов, тогда как месяцем ранее - на 947,8 миллиона долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Finclub.
В то же время украинцы в июле купили в банках и небанковских обменных пунктам валюты суммарно на 917,8 млн долларов, тогда как месяцем ранее - 679,1 млн долларов.
Июльский показатель покупки валюты оказался рекордным с начала года. Частично он был вызван покупкой наличной валюты аграриями, которые получили гривневую выручку после продажи части нового урожая.
Читайте также: Украинцы стали больше продавать валюту, чем покупать
В результате чистое сальдо продажи валюты населением сократилось до 135,3 млн долларов, тогда как в июне оно составляло 268,7 млн.
В июле население продало иностранной валюты на 1,053 миллиарда долларов, тогда как месяцем ранее - на 947,8 миллиона долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Finclub.
В то же время украинцы в июле купили в банках и небанковских обменных пунктам валюты суммарно на 917,8 млн долларов, тогда как месяцем ранее - 679,1 млн долларов.
Июльский показатель покупки валюты оказался рекордным с начала года. Частично он был вызван покупкой наличной валюты аграриями, которые получили гривневую выручку после продажи части нового урожая.
Читайте также: Украинцы стали больше продавать валюту, чем покупать
В результате чистое сальдо продажи валюты населением сократилось до 135,3 млн долларов, тогда как в июне оно составляло 268,7 млн.
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