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Раздел: Экономика  
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Украинцы стали меньше продавать валюту

Украинцы стали меньше продавать валютуЧистое сальдо продажи валюты населением сократилось до 135,3 млн долларов.

В июле население продало иностранной валюты на 1,053 миллиарда долларов, тогда как месяцем ранее - на 947,8 миллиона долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Finclub.

В то же время украинцы в июле купили в банках и небанковских обменных пунктам валюты суммарно на 917,8 млн долларов, тогда как месяцем ранее - 679,1 млн долларов.

Июльский показатель покупки валюты оказался рекордным с начала года. Частично он был вызван покупкой наличной валюты аграриями, которые получили гривневую выручку после продажи части нового урожая.

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В результате чистое сальдо продажи валюты населением сократилось до 135,3 млн долларов, тогда как в июне оно составляло 268,7 млн.
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 Теги: Украинцы, валюта

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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