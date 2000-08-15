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Раздел: Экономика  
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Укрпочта начала сотрудничать с интернет-магазинами

Укрпочта начала сотрудничать с интернет-магазинамиВ первые дни новая услуга работала в тестовом режиме.

Однако, компания доставила более тысячи отправлений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

ПАО Укрпочта Киев начало сотрудничество с интернет-супермаркетом Rozetka и интернет-магазином F.ua. Об этом сообщается на сайте компании.

"Укрпочта начала сотрудничество с интернет-магазином F.ua, который входит в десятку лидеров-продавцов техники в Украине", - заявляют в компании.

В первые дни работы в тестовом режиме, Укрпошта доставила более тысячи отправлений, количество заказов продолжает расти.

Кроме того, гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook заявил о сотрудничестве национального почтового оператора с Розеткой.

"Укрпочта наконец "включилась" в Розетку. Этого ждали миллионы потенциальных покупателей. Теперь же у них есть возможность (пока по определенному перечню товаров) заказать доставку Укрпоштой. Это очень важный для нас сигнал доверия со стороны рынка e-commerce", - написал он.

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По словам Смелянского, помимо Розетки и F.ua Укрпочта также сотрудничает с компаниями ЛеБутик, Парфумс, Якабу, Ламода, Топ Шоп, Мейкап и рядом других известных интернет-магазинов.
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 Теги: Укрпочта, интернет-магазины, Розетка, сотрудничество

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Сегодня, 13:28 » Автор: Алена Шимко
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