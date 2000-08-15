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Раздел: Экономика  
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США перенесет производство ядерных реакторов в Украину

США перенесет производство ядерных реакторов в УкраинуЭто очень прибыльный бизнес.

Новость сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат дал пресс-конференцию на тему: «Україна-США: чому можемо говорити про новий рівень партнерства». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Отмечая, что работа по всем направлениям идет очень активно, Чалый сообщил, что Украина и США сегодня вышли на совершенно иной уровень партнерства. В настоящее время идут переговоры с американской компанией Holtec, которая специализируется на изготовлении оборудования для ядерной энергетики, о производстве на территории нашей страны малых ядерных реакторов: «Я говорил с президентом Holtec, он сказал, что готов разместить производство в двух странах в мире. Одна страна - Индия, а вторую он искал. Так вот, из всех стран мы завоевали это право».

Дипломат считает, что это «еще один сигнал, который говорит о перспективности взаимодействия двух государств». Он объяснил, что американцы давно поняли, что малые реакторы гораздо эффективнее, нежели большие, и что это высокоприбыльный бизнес.

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Чалый побывал на новом заводе, который открылся в Нью-Джерси. «Видел то, чего нет у нас. Есть чему поучиться. Так что это взаимодействие - не просто производство уникального оборудования, это еще технологи и инвестиции». Он подчеркнул, что многомиллиардный проект позволит создать новые рабочие места и что «обозначена стратегия на перспективу». «Надеюсь, что наша сторона будет готова, невзирая на сложный турбулентный политический период, все-таки сберечь этот проект на будущее», - завершил эту тему Чалый.
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 Теги: США, производство, реакторы

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Сегодня, 20:49 » Автор: Едгар Букмирза
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