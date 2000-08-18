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Раздел: Экономика  
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В Украине резко вырос уровень поставки яиц за границу

В Украине резко вырос уровень поставки яиц за границуПоставки яиц из Украины за рубеж увеличились в 1,5 раза.

В июле 2018 года экспорт яиц и яичных продуктов увеличился на 49,1%, или на $3,2 млн, до $9,8 млн. При этом импорт уменьшился на 65,9%, или на $1,4 млн, до $0,7 млн в сравнении с июлем 2017 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

Наибольшие поставки яиц и яичных продуктов в июле были в ОАЭ ($3,2 млн).

В январе-июле 2018 года в сравнении с январем-июлем 2017 года экспорт яиц и яичных продуктов увеличился на 96,9%, или на $30,9 млн до $62,9 млн, импорт – уменьшился на 11,9%, или на $1 млн до $8,1 млн.

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В 2017 году Украина экспортировала яйца и яичные продукты на общую сумму $78,9 млн, в то время как импорт составил $19,9 млн.
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 Теги: Украина, экспорт, яйца

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Сегодня, 14:09 » Автор: Алена Шимко
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