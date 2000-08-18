» » В Минфине спрогнозировали укрепление гривны в 2019 году
Раздел: Экономика  
0

В Минфине спрогнозировали укрепление гривны в 2019 году

В Минфине спрогнозировали укрепление гривны в 2019 годуПрофессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривны к доллару США в течение следующих пяти лет.

Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018-2020 годы, утвержденная Кабинетом министров во время заседания в среду, 22 августа, предполагает укрепление курса гривны в 2019 году до 29,4 грн/$1 после девальвации в текущем году до 30,1 грн/$1, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Согласно документу, в 2020 году ожидается снижение курс гривны до 30,2 грн/$1. Вместе с тем профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривны к доллару США в течение следующих пяти лет в рамках нормализации денежно-кредитной политики.

Читайте также: Эксперты спрогнозировали курс гривны на лето

"С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривны до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание гособязательств Украины, номинированных в иностранной валюте", - указано в стратегии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: минфин, Украина, гривна, 2019, курс, прогноз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:14 » Автор: Алена Шимко
     31
     0

Похожие новости по теме

В S&P ожидают ухудшения курса гривны в этом году В S&P ожидают ухудшения курса гривны в этом году

Украинский бизнес считает, что обменный курс гривны к доллару США через 12 месяцев превысит 29 грн/$.

Аналитики спрогнозировали курс гривны Аналитики спрогнозировали курс гривны

Аналитики инвестбанка отметили, что гривня взяла курс на укрепление уже с начала года.

Эксперты спрогнозировали курс гривны на лето Эксперты спрогнозировали курс гривны на лето

В середине 2018 года продолжится сезонное укрепление гривны.

S&P прогнозирует значительное падение гривны S&P прогнозирует значительное падение гривны

В агентстве прогнозируют ослабление курса гривны в последующие три года.

Нацбанк констатировал укрепление гривны к доллару Нацбанк констатировал укрепление гривны к доллару

Гривна в марте укрепилась к доллару на 3%, сообщили в Нацбанке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх