Раздел: Экономика
В Минфине спрогнозировали укрепление гривны в 2019 году
Профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривны к доллару США в течение следующих пяти лет.
Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018-2020 годы, утвержденная Кабинетом министров во время заседания в среду, 22 августа, предполагает укрепление курса гривны в 2019 году до 29,4 грн/$1 после девальвации в текущем году до 30,1 грн/$1, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно документу, в 2020 году ожидается снижение курс гривны до 30,2 грн/$1. Вместе с тем профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривны к доллару США в течение следующих пяти лет в рамках нормализации денежно-кредитной политики.
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"С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривны до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание гособязательств Украины, номинированных в иностранной валюте", - указано в стратегии.
Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018-2020 годы, утвержденная Кабинетом министров во время заседания в среду, 22 августа, предполагает укрепление курса гривны в 2019 году до 29,4 грн/$1 после девальвации в текущем году до 30,1 грн/$1, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно документу, в 2020 году ожидается снижение курс гривны до 30,2 грн/$1. Вместе с тем профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривны к доллару США в течение следующих пяти лет в рамках нормализации денежно-кредитной политики.
Читайте также: Эксперты спрогнозировали курс гривны на лето
"С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривны до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание гособязательств Украины, номинированных в иностранной валюте", - указано в стратегии.
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