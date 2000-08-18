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Раздел: Экономика  
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В Украину едет миссия МВФ

В Украину едет миссия МВФМинистерство финансов Украины объявило даты приезда специальной миссии МВФ в Украину.

В Украине ожидают приезда миссии МВФ в период с 6 по 19 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Украинская власть ожидает предстоящий визит миссии МВФ в Киев в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров уполномочил первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову на подписание векселей в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда.

Таким образом правительство готовится к зачислению пятого транша макрофинансовой помощи от МВФ.

Как сообщалось, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с внедрением механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на четыре года. Первый транш в сумме 5 млрд долл. Украина получила в марте 2015 года, второй (1,7 млрд долл.) - в августе 2015 года, третий (1 млрд долл.) - в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд долл.) - в апреле 2017 года.

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Министерство финансов за январь-июнь 2018 года в рамках погашения государственного долга уплатило 104,726 млрд гривен, в том числе внешнего - 23,765 млрд гривен. В Минфине отмечают, что внешние займы в первом полугодии составили 2,7 млрд грн.
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 Теги: Украина, МВФ

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Сегодня, 20:41 » Автор: Татьяна Ларина
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