Раздел: Экономика
В правительстве готовятся к повышению цен на газ
В Кабмине заявляют, что плата за газ и услуги ЖКХ для получателей субсидий не изменится.
Размер платежей за газ и жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий не изменится. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Возможный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму", - сказал он.
Розенко отметил, что любое решение по изменению цены на газ должно приниматься после внесения изменений в новую систему субсидий.
По словам вице-премьера, изменения, которые произошли в системе субсидий, должны быть откорректированы. "Есть соответствующие поручения и правительственного комитета, который я возглавляю, и премьер-министра. Я надеюсь, что в ближайшее время Минсоцполитики выполнит их и в систему субсидий будут внесены необходимые коррективы", - подчеркнул он.
В начале мая правительство изменило правила предоставления субсидий. Таким образом, как отмечалось, были сокращены случаи злоупотреблений при оформлении соцпомощи.
Ранее в Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света. Как сообщалось, в этом году так же как и в прошлом, под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.
Читайте также: Украина увеличила запасы газа в ПХГ
По данным Минсоцполитики, в прошлом отопительном сезоне субсидии получили 50 тыс. обеспеченных семей.
Размер платежей за газ и жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий не изменится. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Возможный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму", - сказал он.
Розенко отметил, что любое решение по изменению цены на газ должно приниматься после внесения изменений в новую систему субсидий.
По словам вице-премьера, изменения, которые произошли в системе субсидий, должны быть откорректированы. "Есть соответствующие поручения и правительственного комитета, который я возглавляю, и премьер-министра. Я надеюсь, что в ближайшее время Минсоцполитики выполнит их и в систему субсидий будут внесены необходимые коррективы", - подчеркнул он.
В начале мая правительство изменило правила предоставления субсидий. Таким образом, как отмечалось, были сокращены случаи злоупотреблений при оформлении соцпомощи.
Ранее в Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света. Как сообщалось, в этом году так же как и в прошлом, под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.
Читайте также: Украина увеличила запасы газа в ПХГ
По данным Минсоцполитики, в прошлом отопительном сезоне субсидии получили 50 тыс. обеспеченных семей.
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