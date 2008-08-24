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Раздел: Экономика  
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Китайцы договорились о бурении в Украине 30 новых газовых скважин

Китайцы договорились о бурении в Украине 30 новых газовых скважин Общая стоимость контрактов составляет $96,2 млн.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания – Укргаздобыча подписала 5 контрактов с китайской компанией Xinjiang Beiken Energy Engineering на бурение 30 скважин.

Копии соглашений обнародованы госкомпанией в системе ProZorro, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.

Общая стоимость контрактов составляет $96,2 млн или 2,7 млрд грн по текущему курсу. Договоры заключены по итогам тендера, объявленного еще в декабре 2017 года, непосредственно торги проходили в феврале 2018 года.

На этом тендере Xinjiang победила в 6 из 7 лотов, еще одним победителем стала китайская Zhongman Petroleum.

Xinjiang Beiken основана в 1995 году. Кроме Китая, она предоставляет услуги в Иране, Ираке, Казахстане, Индонезии и ряде других стран. Компания располагает 30 буровыми установками восьми спецификаций. В 2017 году начала работу в Украине, предоставляя Укргаздобыче услуги по бурению скважин.

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Напомним, что объявленная Укргаздобычей в 2016 году программа 20/20 предусматривает увеличение добычи газа до 16,5 млрд куб. м в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году и 20,1 млрд куб. м – в 2020 году. Программа включает в себя бурение порядка 660 новых скважин (в 2016 году – 71 скважина, в 2017 году – 88 скважин, в 2018 году – 131 скважина, в 2019 году – 166 скважин, и в 2020 году – 201 скважина).
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 Теги: контракты, скважины

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Сегодня, 16:50 » Автор: Богдан Процив
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