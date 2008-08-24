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Китайцы договорились о бурении в Украине 30 новых газовых скважин

Китайцы договорились о бурении в Украине 30 новых газовых скважин

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