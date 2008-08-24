» » В Украине появилась система отслеживания международных платежей
Раздел: Экономика  
0

В Украине появилась система отслеживания международных платежей

В Украине появилась система отслеживания международных платежей Ощадбанк первым в Украине запустил систему для отслеживания международных платежей.

Государственный Ощадбанк первым в Украине начал использовать технологию SWIFT gpi при осуществлении трансграничных расчетов.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Внедрение gpi является глобальным: к сервису подключилось уже свыше 180 финансовых учреждений по всему миру. Более 100 миллиардов долларов США с помощью SWIFT gpi ежедневно отправляется через более чем 450 международных платежных коридоров. Сегодня уже 79% банков-корреспондентов Ощадбанка пользуются gpi. 73% международных переводов из Ощадбанка направляются через банки-корреспонденты, которые подключены к gpi", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что интернет-приложение gpi Tracker дает банку возможность отслеживать статус платежа в режиме реального времени, а также проверять информацию по каждому банку на маршруте платежа, включая удерживаемые комиссии на каждом этапе.

"Почти половина gpi-платежей зачисляется в течение 30 минут, и почти 100% платежей – в течение 24 часов. Предполагается, что до конца 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей", - добавили в пресс-службе.

Читайте также: Чешский миллиардер покупает часть торговой сети Metro

Кроме того, в Ощадбанке заявили, что совместно с компанией SWIFT работают над услугой приостановки и отзыва платежа и передачей информации по всему маршруту платежа до конечного бенефициара без дополнительных комиссий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ощадбанк, платежи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:20 » Автор: Богдан Процив
     76
     0

Похожие новости по теме

Ощадбанк на два дня приостановит прием платежей Ощадбанк на два дня приостановит прием платежей

Банк приостанавливает прием коммунальных и других платежей через свои отделения.

Система SWIFT запустила новую услугу Система SWIFT запустила новую услугу

SWIFT запускает функцию отслеживания платежей.

Ощадбанк ввел комиссию за оплату коммунальных услуг Ощадбанк ввел комиссию за оплату коммунальных услуг

Решение не касается пенсионеров, у которых есть пенсионная карта Ощада, и интернет-платежей.

Ощадбанк запустил мобильное платежное приложение Ощадбанк запустил мобильное платежное приложение

Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android 4.4 и выше.

Крым отключен от системы SWIFT Крым отключен от системы SWIFT

Мировые банки не проводят финансовые операции, связанные с Крымом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх