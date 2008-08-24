Раздел: Экономика
В Украине появилась система отслеживания международных платежей
Ощадбанк первым в Украине запустил систему для отслеживания международных платежей.
Государственный Ощадбанк первым в Украине начал использовать технологию SWIFT gpi при осуществлении трансграничных расчетов.
Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Внедрение gpi является глобальным: к сервису подключилось уже свыше 180 финансовых учреждений по всему миру. Более 100 миллиардов долларов США с помощью SWIFT gpi ежедневно отправляется через более чем 450 международных платежных коридоров. Сегодня уже 79% банков-корреспондентов Ощадбанка пользуются gpi. 73% международных переводов из Ощадбанка направляются через банки-корреспонденты, которые подключены к gpi", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что интернет-приложение gpi Tracker дает банку возможность отслеживать статус платежа в режиме реального времени, а также проверять информацию по каждому банку на маршруте платежа, включая удерживаемые комиссии на каждом этапе.
"Почти половина gpi-платежей зачисляется в течение 30 минут, и почти 100% платежей – в течение 24 часов. Предполагается, что до конца 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей", - добавили в пресс-службе.
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Кроме того, в Ощадбанке заявили, что совместно с компанией SWIFT работают над услугой приостановки и отзыва платежа и передачей информации по всему маршруту платежа до конечного бенефициара без дополнительных комиссий.
Государственный Ощадбанк первым в Украине начал использовать технологию SWIFT gpi при осуществлении трансграничных расчетов.
Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Внедрение gpi является глобальным: к сервису подключилось уже свыше 180 финансовых учреждений по всему миру. Более 100 миллиардов долларов США с помощью SWIFT gpi ежедневно отправляется через более чем 450 международных платежных коридоров. Сегодня уже 79% банков-корреспондентов Ощадбанка пользуются gpi. 73% международных переводов из Ощадбанка направляются через банки-корреспонденты, которые подключены к gpi", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что интернет-приложение gpi Tracker дает банку возможность отслеживать статус платежа в режиме реального времени, а также проверять информацию по каждому банку на маршруте платежа, включая удерживаемые комиссии на каждом этапе.
"Почти половина gpi-платежей зачисляется в течение 30 минут, и почти 100% платежей – в течение 24 часов. Предполагается, что до конца 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей", - добавили в пресс-службе.
Читайте также: Чешский миллиардер покупает часть торговой сети Metro
Кроме того, в Ощадбанке заявили, что совместно с компанией SWIFT работают над услугой приостановки и отзыва платежа и передачей информации по всему маршруту платежа до конечного бенефициара без дополнительных комиссий.
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