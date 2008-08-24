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Раздел: Экономика  
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Правительство планирует продлить цену на газ для населения до октября

Правительство планирует продлить цену на газ для населения до октябряПереговоры с МВФ по этому вопросу продолжаются.

Кабинет Министров планирует продлить действие постановления №187, по которому определяется действующая цена газа для населения до 1 октября.

Об этом сообщил источник в правительстве, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Действие постановления буде продлено еще на месяц - до 1 октября", - рассказал собеседник.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, переговоры с МВФ о цене газа продолжаются и их ведут непосредственно представители Министерства финансов и НАК "Нафтогаз Украины".

27 августа Рева подтвердил, что если в ближайшие дни не удастся найти компромиссного варианта, то срок действия существующей цены на газ для населения может быть продлен.

Напомним, Кабинет министров продлил до сентября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен.

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Согласно решению, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.
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 Теги: цена на газ

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Сегодня, 14:32 » Автор: Богдан Процив
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