Раздел: Экономика
Правительство планирует продлить цену на газ для населения до октября
Переговоры с МВФ по этому вопросу продолжаются.
Кабинет Министров планирует продлить действие постановления №187, по которому определяется действующая цена газа для населения до 1 октября.
Об этом сообщил источник в правительстве, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Действие постановления буде продлено еще на месяц - до 1 октября", - рассказал собеседник.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, переговоры с МВФ о цене газа продолжаются и их ведут непосредственно представители Министерства финансов и НАК "Нафтогаз Украины".
27 августа Рева подтвердил, что если в ближайшие дни не удастся найти компромиссного варианта, то срок действия существующей цены на газ для населения может быть продлен.
Напомним, Кабинет министров продлил до сентября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен.
Читайте также: Украина и ЕС согласовали условия нового транша
Согласно решению, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.
Кабинет Министров планирует продлить действие постановления №187, по которому определяется действующая цена газа для населения до 1 октября.
Об этом сообщил источник в правительстве, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Действие постановления буде продлено еще на месяц - до 1 октября", - рассказал собеседник.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, переговоры с МВФ о цене газа продолжаются и их ведут непосредственно представители Министерства финансов и НАК "Нафтогаз Украины".
27 августа Рева подтвердил, что если в ближайшие дни не удастся найти компромиссного варианта, то срок действия существующей цены на газ для населения может быть продлен.
Напомним, Кабинет министров продлил до сентября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен.
Читайте также: Украина и ЕС согласовали условия нового транша
Согласно решению, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.
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