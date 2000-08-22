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Раздел: Экономика  
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Сеть супермаркетов тестирует новый формат магазинов в Украине

Сеть супермаркетов тестирует новый формат магазинов в УкраинеМагазин является экспериментальной площадкой, на которой тестируются новые для компании сервисы.

Сеть супермаркетов АТБ-Маркет открыла первый магазин АТБ-Express в Запорожье - на ул. ул. Ладожской, 26.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отмечается, что магазин является экспериментальной площадкой, на которой тестируются новые для компании сервисы.

В магазине организованы отделы Свежая выпечка, Свежее мясо, отдел Разливное пиво.

Кроме того, в магазине расширен ассортимент зелени и салатов в отделе Овощи и фрукты.

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Тестирование экспериментального магазина АТБ-Express будет проходить до конца 2018 года, после чего компания примет решение о внедрении новой концепции в существующую практику развития торговой сети АТБ.
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 Теги: АТБ, супермаркеты

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Сегодня, 17:35 » Автор: Богдан Процив
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