Раздел: Экономика
В Украине безработных хотят лишить субсидий
В Украине продолжается вторая за год проверка получателей субсидий.
Безработных украинцев, стоящих на учете в центрах занятости, напугала новость, что их будут лишать субсидий.
Интернет-сайты распространяют информацию, что их намеренно будут снимать с учета. Людям якобы предлагают всевозможные вакансии, которые не подходят. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".
300 тысяч безработных сейчас находятся на учете в центрах занятости. И далеко не каждый найдет нужную работу. А кто долго будет выбирать среди вакансий – потеряет статус безработного.
"За отказ от двух вариантов работы человек снимается с учета, потому что не желает трудоустраиваться", - объясняет начальник отдела центра занятости Татьяна Говорун.
Это означает автоматическую потерю пособия по безработице, и даже больше – возможность получать субсидию.
"Если человек трудоспособного возраста не хочет трудоустраиваться, не переквалифицируется, такой человек получать субсидию не может", - говорит руководитель Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.
В целом к завершению отопительного сезона субсидию получали почти 7 миллионов семей. В 2018-м компенсация малоимущим за коммуналку будет стоить государству 71 миллиард гривень. Это почти объем оборонного бюджета. Значительную часть этих расходов государство могло бы сэкономить.
"Возникают разные ситуации: человек мог потерять работу и 2-3 месяца, полгода искать, быть на учете в центре занятости, но если человек десятилетиями показывает отсутствие доходов, то возникает естественный вопрос, а не получает ли он теневые доходы. Таким образом на сегодняшний день всех этих людей мы дополнительно проверяем", - объясняет Музыченко.
Тщательное просеивание субсидиантов изрядно напрягло тех, кто находится на учете в центрах занятости. Люди переживают, что государство специально пытается сократить количество официальных безработных, чтобы сэкономить на выплатах.
"Я категорически опровергаю эти вещи. Никакого ЦУ нет. Наоборот есть огромное желание человеку найти работу. Мы же не выращиваем долгосрочных безработных", - говорит исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.
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Поэтому безработным, которые через центры занятости действительно пытаются трудоустроиться, – бояться нечего. А тем, кто умышленно использует этот статус с выгодой получения льгот, – стоит задуматься. Минсоцполитики жестко просеивает безбедных субсидиантов. Этой осенью их списки будут пересматривать повторно – уже второй раз в этом году. Раньше такую процедуру проводили раз в год.
Безработных украинцев, стоящих на учете в центрах занятости, напугала новость, что их будут лишать субсидий.
Интернет-сайты распространяют информацию, что их намеренно будут снимать с учета. Людям якобы предлагают всевозможные вакансии, которые не подходят. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".
300 тысяч безработных сейчас находятся на учете в центрах занятости. И далеко не каждый найдет нужную работу. А кто долго будет выбирать среди вакансий – потеряет статус безработного.
"За отказ от двух вариантов работы человек снимается с учета, потому что не желает трудоустраиваться", - объясняет начальник отдела центра занятости Татьяна Говорун.
Это означает автоматическую потерю пособия по безработице, и даже больше – возможность получать субсидию.
"Если человек трудоспособного возраста не хочет трудоустраиваться, не переквалифицируется, такой человек получать субсидию не может", - говорит руководитель Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.
В целом к завершению отопительного сезона субсидию получали почти 7 миллионов семей. В 2018-м компенсация малоимущим за коммуналку будет стоить государству 71 миллиард гривень. Это почти объем оборонного бюджета. Значительную часть этих расходов государство могло бы сэкономить.
"Возникают разные ситуации: человек мог потерять работу и 2-3 месяца, полгода искать, быть на учете в центре занятости, но если человек десятилетиями показывает отсутствие доходов, то возникает естественный вопрос, а не получает ли он теневые доходы. Таким образом на сегодняшний день всех этих людей мы дополнительно проверяем", - объясняет Музыченко.
Тщательное просеивание субсидиантов изрядно напрягло тех, кто находится на учете в центрах занятости. Люди переживают, что государство специально пытается сократить количество официальных безработных, чтобы сэкономить на выплатах.
"Я категорически опровергаю эти вещи. Никакого ЦУ нет. Наоборот есть огромное желание человеку найти работу. Мы же не выращиваем долгосрочных безработных", - говорит исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.
Читайте также: Кабмин расширит список запрещенных российских товаров
Поэтому безработным, которые через центры занятости действительно пытаются трудоустроиться, – бояться нечего. А тем, кто умышленно использует этот статус с выгодой получения льгот, – стоит задуматься. Минсоцполитики жестко просеивает безбедных субсидиантов. Этой осенью их списки будут пересматривать повторно – уже второй раз в этом году. Раньше такую процедуру проводили раз в год.
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