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В Украине отложили повышение цены на газ для населения

В Украине отложили повышение цены на газ для населения

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Кабмин отложил подорожание газа для населения Правительство уже не первый год ведет переговоры с МВФ о цене на природный газ для населения.