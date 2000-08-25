» » В Украине отложили повышение цены на газ для населения
Раздел: Экономика  
0

В Украине отложили повышение цены на газ для населения

В Украине отложили повышение цены на газ для населенияТариф 6,9 грн за кубометр останется в силе по меньшей мере до октября.

Кабинет министров продлил до октября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Решение было принято на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке, на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Напомним, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин считает такое резкое повышение неоправданным.

Читайте также: Кабмин расширит список запрещенных российских товаров

Правительство должно было повысить цену на газ для населения еще весной, но не стало делать. Согласно ряду решений, принятым правительством, действие специальных обязательств "Нафтогаза Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен будет действовать по меньшей мере до 1 сентября.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: газ, цена

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:12 » Автор: Богдан Процив
     78
     0

Похожие новости по теме

Правительство планирует продлить цену на газ для населения до октября Правительство планирует продлить цену на газ для населения до октября

Переговоры с МВФ по этому вопросу продолжаются.

Цены на газ до осени меняться не будут Цены на газ до осени меняться не будут

Правительство продлило спецобязательства Нафтогаза на поставку населению газа по льготным ценам.

Кабмин отложил подорожание газа для населения Кабмин отложил подорожание газа для населения

Правительство уже не первый год ведет переговоры с МВФ о цене на природный газ для населения.

Кабмин перенес повышение цен на газ для населения Кабмин перенес повышение цен на газ для населения

Действующие тарифы на газ продлены до 1 июня 2018 года.

Цену на газ для населения теперь могут менять каждые полгода Цену на газ для населения теперь могут менять каждые полгода

Кабмин ввел два новых понятия – "газовый год" и "газовое полугодие".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх