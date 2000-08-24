Раздел: Экономика
Rozetka арендовала часть Главпочтамта в центре Киева
Соглашение между ООО Розетка.Уа и Укрпочтой заключено сроком на 60 месяцев, цена вопроса - 70 млн грн.
Укрпочта заключила договор аренды части столичного Главпочтамта с интернет-супермаркетом Rozetka (ООО Розетка.Уа). Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Победитель был определен на площадке Prozorro.Продажи. В результате торгов цена выросла на 31% от начальной и составила 1 001 млн грн в месяц за аренду 1510 кв м площади.
Соглашение заключено сроком на 60 месяцев. В целом сумма договора за весь период составит более 70 млн грн с учетом ежегодной индексации стоимости аренды, при этом расходы на содержание недвижимости оплачиваются дополнительно к арендной платы согласно показателям фактического использования, пояснили в Укрпочте.
По условиям аукциона, победитель обязан сделать ремонт помещения, включая реконструкцию системы электроснабжения, и содержать помещения в надлежащем техническом состоянии в течение срока действия договора аренды.
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Привлеченные средства Укрпочта планирует направить на развитие своей инфраструктуры и сети: на открытие новых отделений, обновление материально-технического состояния действующих, улучшение условий труда персонала.
передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на
Укрпочта заключила договор аренды части столичного Главпочтамта с интернет-супермаркетом Rozetka (ООО Розетка.Уа). Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Победитель был определен на площадке Prozorro.Продажи. В результате торгов цена выросла на 31% от начальной и составила 1 001 млн грн в месяц за аренду 1510 кв м площади.
Соглашение заключено сроком на 60 месяцев. В целом сумма договора за весь период составит более 70 млн грн с учетом ежегодной индексации стоимости аренды, при этом расходы на содержание недвижимости оплачиваются дополнительно к арендной платы согласно показателям фактического использования, пояснили в Укрпочте.
По условиям аукциона, победитель обязан сделать ремонт помещения, включая реконструкцию системы электроснабжения, и содержать помещения в надлежащем техническом состоянии в течение срока действия договора аренды.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина тратит на Нафтогаз
Привлеченные средства Укрпочта планирует направить на развитие своей инфраструктуры и сети: на открытие новых отделений, обновление материально-технического состояния действующих, улучшение условий труда персонала.
передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на
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