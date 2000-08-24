Раздел: Экономика
В Киев обещают поставить еще баржи с арбузами
Не так давно прибыла первая партия арбузов.
Аграрная компания "Нибулон" планирует в этом году осуществить еще несколько поставок арбузов по Днепру в Киев. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.
"В этом году мы планируем выполнить несколько рейсов. И это не единственная особенность нынешнего сезона. Во-первых, прошлогодний рейс составил около 300 тонн арбузов, первая партия этого года - около 500 тонн. И это не только арбузы, но и украинские дыни. Во-вторых, "полосатый рейс-2017" длился более четырех с половиной дней, а в этом году - не более трех суток. Итак, на очереди уже следующий рейс. При нормальных погодных условиях за ним последует и третий, и последующие", - говорится в сообщении.
В Нибулоне рассказали, что арбузы загружали в терминале в Голой Пристани, разгружали в терминале в Переяславе-Хмельницком, а оттуда на автомобилях доставляли в Киев. Стоимость конечной доставки составила 87-90 коп. за 1 кг, что на 10 копеек дешевле, чем автомобильным транспортом из Голой Пристани в Киев. Если же ягоду доставили непосредственно в Киев, то цена ее транспортировки выросла бы в два раза.
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В компании также назвали преимущества водного пути при доставке арбузов. Во-первых, ягода во время транспортировки по Днепру отлично сохраняется, в отличие от доставки по разбитым дорогам. Во-вторых, ягода судном поставляется при любых погодных условиях. В-третьих, вода выступает естественным охладителем.
Аграрная компания "Нибулон" планирует в этом году осуществить еще несколько поставок арбузов по Днепру в Киев. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.
"В этом году мы планируем выполнить несколько рейсов. И это не единственная особенность нынешнего сезона. Во-первых, прошлогодний рейс составил около 300 тонн арбузов, первая партия этого года - около 500 тонн. И это не только арбузы, но и украинские дыни. Во-вторых, "полосатый рейс-2017" длился более четырех с половиной дней, а в этом году - не более трех суток. Итак, на очереди уже следующий рейс. При нормальных погодных условиях за ним последует и третий, и последующие", - говорится в сообщении.
В Нибулоне рассказали, что арбузы загружали в терминале в Голой Пристани, разгружали в терминале в Переяславе-Хмельницком, а оттуда на автомобилях доставляли в Киев. Стоимость конечной доставки составила 87-90 коп. за 1 кг, что на 10 копеек дешевле, чем автомобильным транспортом из Голой Пристани в Киев. Если же ягоду доставили непосредственно в Киев, то цена ее транспортировки выросла бы в два раза.
Читайте также: В соцсетях посмеялись над "приключениями" баржи с херсонскими арбузами
В компании также назвали преимущества водного пути при доставке арбузов. Во-первых, ягода во время транспортировки по Днепру отлично сохраняется, в отличие от доставки по разбитым дорогам. Во-вторых, ягода судном поставляется при любых погодных условиях. В-третьих, вода выступает естественным охладителем.
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