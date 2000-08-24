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Раздел: Экономика  
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Китай инвестирует во все заводы украинского спирта

Китай инвестирует во все заводы украинского спиртаКитайская компания вложит деньги и модернизирует производство.

Китайская «Бейинг Хуафу Энджиниринг» модернизирует производственные площади украинского спирта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strou.net.

Китайская корпорация поможет госкомпании в модернизации всех ее производственных площадок. Сама «Бейинг» специализируется на создании комплексных инженерно-технических решений в машиностроительной и перерабатывающей отраслях.

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По заверению администрации компании, такая форма партнерства между операторами украинского и китайского сектора алкогольной отрасли станет пилотной в Украине и в дальнейшем будет способствовать полной технологической перезагрузке всей украинской спиртовой отрасли.

Представители делегации от компании из Поднебесной уже совершили поездку в Червонослободское МПД под Киевом, производящее спирт самого высокого в стране качества. Помимо этого, стороны договорились обменяться техническими протоколами с целью выезда на следующей неделе технических экспертов в еще одно, Сторонибабское МПД под Львовом.
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 Теги: Китай, инвестиции, спирт, завод

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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