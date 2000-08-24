Китай инвестирует во все заводы украинского спирта

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Европейский банк развития вложит 350 млн долларов в развитие банковского сектора и украинские дороги ЕБРР инвестирует 0,35 млрд долларов в развитие украинского банковского сектора и реконструкции дорожного покрытия. «Первым из этих двух проектов является рамочная программа финансирования объемом 150 млн евро для поддержки существующих клиентов банка в реальном секторе украинской экономики.