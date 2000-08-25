Раздел: Экономика
Названа стоимость проезда по автобанам, которые построят в Украине
Стоимость проезда по платным дорогам в Европе – 50-70 евроцентов.
Стоимость проезда по платным дорогам в Украине может составить 20-70 евроцентов (6,63-23,19 грн) за километр.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала Прямой.
"В случае Украины, европейских стран, где практикуется платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентов. Сейчас идет дискуссия", - сказал он.
Омелян отметил, что стоимость проезда по платным дорогам в Китае составляет примерно 20 евроцентов, а в Европе – 50-70 евроцентов.
"По платным дорогам мы сможем говорить утвердительно только после того, как будет проведен тендер и будем понимать, какая компания выиграла, на каких условиях", - добавил министр.
Также Омелян рассказал о планах строительства платных автодорог в Украине.
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"В этом году мы анонсируем строительство отрезка между Львовом и Краковцем. Это должна быть платная дорога. И я надеюсь на то, что если тендер пройдет успешно, мы будем иметь начало строительства уже в 2019 году. Мы начали подготовку технико-экономической документации для Киев-Белая Церковь. Это тоже должен быть автобан в Украине, и тоже платный", - добавил Омелян.
Стоимость проезда по платным дорогам в Украине может составить 20-70 евроцентов (6,63-23,19 грн) за километр.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала Прямой.
"В случае Украины, европейских стран, где практикуется платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентов. Сейчас идет дискуссия", - сказал он.
Омелян отметил, что стоимость проезда по платным дорогам в Китае составляет примерно 20 евроцентов, а в Европе – 50-70 евроцентов.
"По платным дорогам мы сможем говорить утвердительно только после того, как будет проведен тендер и будем понимать, какая компания выиграла, на каких условиях", - добавил министр.
Также Омелян рассказал о планах строительства платных автодорог в Украине.
Читайте также: В Украине продолжается рост цен на бензин
"В этом году мы анонсируем строительство отрезка между Львовом и Краковцем. Это должна быть платная дорога. И я надеюсь на то, что если тендер пройдет успешно, мы будем иметь начало строительства уже в 2019 году. Мы начали подготовку технико-экономической документации для Киев-Белая Церковь. Это тоже должен быть автобан в Украине, и тоже платный", - добавил Омелян.
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