» » Названа стоимость проезда по автобанам, которые построят в Украине
Раздел: Экономика  
0

Названа стоимость проезда по автобанам, которые построят в Украине

Названа стоимость проезда по автобанам, которые построят в УкраинеСтоимость проезда по платным дорогам в Европе – 50-70 евроцентов.

Стоимость проезда по платным дорогам в Украине может составить 20-70 евроцентов (6,63-23,19 грн) за километр.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала Прямой.

"В случае Украины, европейских стран, где практикуется платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентов. Сейчас идет дискуссия", - сказал он.

Омелян отметил, что стоимость проезда по платным дорогам в Китае составляет примерно 20 евроцентов, а в Европе – 50-70 евроцентов.

"По платным дорогам мы сможем говорить утвердительно только после того, как будет проведен тендер и будем понимать, какая компания выиграла, на каких условиях", - добавил министр.

Также Омелян рассказал о планах строительства платных автодорог в Украине.

Читайте также: В Украине продолжается рост цен на бензин

"В этом году мы анонсируем строительство отрезка между Львовом и Краковцем. Это должна быть платная дорога. И я надеюсь на то, что если тендер пройдет успешно, мы будем иметь начало строительства уже в 2019 году. Мы начали подготовку технико-экономической документации для Киев-Белая Церковь. Это тоже должен быть автобан в Украине, и тоже платный", - добавил Омелян.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: платные дороги, стоимость

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:41 » Автор: Богдан Процив
     251
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, когда в Украине начнут строить платные дороги Стало известно, когда в Украине начнут строить платные дороги

Переговоры с инвесторами и тендерные процедуры пройдут в 2018-2019 годах.

Омелян рассказал, когда в Украине начнут строить платные дороги Омелян рассказал, когда в Украине начнут строить платные дороги

Строительство платных дорог в Украине может начаться в 2018 году, заявил министр.

Стала известна цена проезда по первой платной дороге в Украине Стала известна цена проезда по первой платной дороге в Украине

Максимальная скорость проезда по платной дороге, которая соединит Киев и Белую Церковь, будет составлять 130-140 км/ч.

Омелян сообщил о создании первого украинского лоукоста Омелян сообщил о создании первого украинского лоукоста

Стоимость билета на внутренние рейсы будет колебаться в пределах 500-1000 грн.

Подсчитана стоимость первой украинской концессионной дороги Подсчитана стоимость первой украинской концессионной дороги

На полкилометра дороги Кабмин выделил 26 млн грн.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх