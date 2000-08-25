» » В Украине будет увеличен размер минимальной заработной платы и пенсии
Раздел: Экономика  
0

В Украине будет увеличен размер минимальной заработной платы и пенсии

В Украине будет увеличен размер минимальной заработной платы и пенсииРозенко заверил, что повышение произойдет уже с 1 января.

Согласно еще не поданному в Верховную Раду проекту закона О Государственном бюджете Украины на 2019 год будет увеличен размер минимальной заработной платы, а также пенсий.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба Кабмина, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.

Розенко также отметил, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов. По его словам, Государственный бюджет на 2019 будет социально направленным и одновременно реальным.

"Бюджет будет правдивым, там не будет надутых цифр", - подытожил вице-премьер-министр.

Читайте также: У Минздрава нет денег на важную программу

Ранее сообщалось, что Розенко заявил о том, что Кабинет министров Украины внесет в парламент проект закона госбюджете-2019 в установленный законодательством срок – до 15 сентября.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пенсии, зарплаты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:11 » Автор: Богдан Процив
     192
     0

Похожие новости по теме

Зарплаты и пенсии будут расти быстрее инфляции, - Кабмин Зарплаты и пенсии будут расти быстрее инфляции, - Кабмин

Розенко пообещал быстрый рост соцстандартов.

Министр заговорил о повышении минимальной зарплаты Министр заговорил о повышении минимальной зарплаты

Возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты рассмотрят после первого квартала 2018 года.

Розенко рассказал, как повышение зарплат повлияет на субсидии Розенко рассказал, как повышение зарплат повлияет на субсидии

Коррекцию размера субсидий с учетом повышения заработных плат проведут в следующем отопительном сезоне.

Кабмин осенью повысит пенсии Кабмин осенью повысит пенсии

Пенсии от 1300 грн. до 3000 грн. не повышались последние 3 – 4 года.

У некоторых бюджетников оклад увеличится на 19%, - Розенко У некоторых бюджетников оклад увеличится на 19%, - Розенко

Об этом он заявил в Кабмине.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх