В Украине будет увеличен размер минимальной заработной платы и пенсии

Розенко заверил, что повышение произойдет уже с 1 января.



Согласно еще не поданному в Верховную Раду проекту закона О Государственном бюджете Украины на 2019 год будет увеличен размер минимальной заработной платы, а также пенсий.



Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба Кабмина, пишет интернет-издание



"Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.



Розенко также отметил, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов. По его словам, Государственный бюджет на 2019 будет социально направленным и одновременно реальным.



"Бюджет будет правдивым, там не будет надутых цифр", - подытожил вице-премьер-министр.



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Ранее сообщалось, что Розенко заявил о том, что Кабинет министров Украины внесет в парламент проект закона госбюджете-2019 в установленный законодательством срок – до 15 сентября. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Согласно еще не поданному в Верховную Раду проекту закона О Государственном бюджете Украины на 2019 год будет увеличен размер минимальной заработной платы, а также пенсий.Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба Кабмина, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время "Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.Розенко также отметил, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов. По его словам, Государственный бюджет на 2019 будет социально направленным и одновременно реальным."Бюджет будет правдивым, там не будет надутых цифр", - подытожил вице-премьер-министр.Ранее сообщалось, что Розенко заявил о том, что Кабинет министров Украины внесет в парламент проект закона госбюджете-2019 в установленный законодательством срок – до 15 сентября.



