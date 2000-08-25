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Раздел: Экономика  
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Гройсман предупредил о намерении повысить цену на газ для населения

Гройсман предупредил о намерении повысить цену на газ для населенияПовышение цены на газ необходимо для получения международного финансирования.

Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил о намерении правительства повысить цену на газ для населения. По его словам, это крайне тяжелое решение, но оно необходимо для получения международного финансирования.

Об этом он сказал во время посещения Лозовского кузнечно-механического завода в Харьковской области, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Укринформ".

"С 6 по 19 сентября приедет миссия МВФ и будем обсуждать вопрос поиска компромисса для того, чтобы в первую очередь защитить украинских граждан, чтобы они не пострадали от этого. С другой стороны, выполнение этого требования дает возможность продолжать сотрудничество с финансовым миром ради единственной проблемы, которая у нас есть с вами, о ней надо говорить", - сказал Гройсман, уточнив, что речь об обслуживании внешних долгов.

Он сказал, что с 2005 по 2013 год правительства Украины взяли в долг 50 млрд долларов. "Они оставили нам эти долги и те проценты, которые мы должны по этим долгам оплатить. Мы каждый год должны платить 5 миллиардов долларов, чтобы погашать задолженность", - подчеркнул премьер-министр.

Международные партнеры, которые могут помочь Украине с обслуживанием долгов, требуют уровнять цены на газ для промышленного сектора и для населения.

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"Это очень чувствительный вопрос для украинцев и для меня лично. Поверьте, эта дискуссия является очень тяжелой. С прошлого лета правительству удавалось удерживать эту ситуацию так, чтобы цена не росла", - отметил Гройсман.
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 Теги: цена на газ, Гройсман

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Сегодня, 16:02 » Автор: Богдан Процив
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