Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Гройсман предупредил о намерении повысить цену на газ для населения

Гройсман предупредил о намерении повысить цену на газ для населения

Похожие новости по теме

Гройсман предупредил украинцев о пересмотре цен на газ В новой формуле цены на газ необходимо учесть социальную защиту украинцев.

Гройсман рассказал, что будет с ценами на газ для населения Владимир Гройсман вновь заявляет о неизменности цены на газ для населения до конца отопительного сезона.

Гройсман опроверг повышение цены на газ Гройсман сказал, что это уже второй громкий фейк последнего времени.