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Раздел: Экономика  
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В казначействе рассказали о количестве денег на счете

В казначействе рассказали о количестве денег на счетеВ течение августа остатки средств выросли на 25 миллиардов гривен.

В августе остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) за месяц увеличился почти в 14 раз. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает Государственная казначейская служба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября на счете находилось 27,085 млрд гривен, в то время, как 1 августа остаток составлял лишь 1,995 млрд гривен.

За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

В то же время на начало осени остатки на ЕКС в 2,3 раза меньше показателя годичной давности, когда они составляли 63,151 млрд гривен.

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Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете к началу августа снизились до уровня января 2014 года.
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 Теги: казначейство, деньги

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Сегодня, 13:28 » Автор: Богдан Процив
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