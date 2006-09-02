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Раздел: Экономика  
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Транзитные перевозки между Украиной и Россией уменьшились в пять раз

Транзитные перевозки между Украиной и Россией уменьшились в пять разЭкспортно-импортные операции, разрешенные в/из России уменьшились в несколько раз с начала военных действий.

Транзитные перевозки между Россией и Украиной с 2012 года уменьшились более чем в пять раз. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов в эфире Радио НВ.

"Экспортно-импортные операции, разрешенные в/из России уменьшились в несколько раз с начала военных действий. Если говорить о транзитных перевозках, то они с 2012 года уменьшились более чем в пять раз", - сказал он, добавив, что в основном из России завозится преимущественно уголь, материалы для строительства.

При этом глава Укрзализныци"отметил, что потеря транзита для компании - это минус, ведь такие перевозки предоставляют больше доходов, чем внутренние: "Стоимость транзитных перевозок преимущественно в четыре раза дороже внутренних".

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"На сегодняшний день у нас есть сообщение с Россией, но пассажиропоток уменьшается из года в год. Потеря транзита, не только из России, но и из Средней Азией, из-за ограничений со стороны РФ и в других направлениях, является очень существенным и серьезным экономическим вопросом для бесперебойной работы "Укрзализныци". И те средства, которые недополучены по транзиту, их необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо больше повышать тарифы на внутреннем рынке", - добавил Кравцов.
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 Теги: перевозки, Укрзализныця

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Сегодня, 14:05 » Автор: Богдан Процив
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