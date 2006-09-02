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Раздел: Экономика  
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Минобороны не хватает финансирования

Минобороны не хватает финансированияВ 2018 году на финансирование оборонного сектора не хватает полмиллиарда долларов, подсчитали в ведомстве.

В Минобороны заявили о необходимости дополнительного финансирования в 2018 году на 13,1 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дополнительная потребность в средствах до конца 2018 года определена во исполнение пункта 21 заключительных положений закона О Государственном бюджете Украины на 2018 год и составляет 13110,1 млн грн", - сообщили в ведомстве.

В частности:

- по бюджетной программе Руководство и военное управление Вооруженными силами дополнительная потребность составляет 73,4 млн грн,

- по программе Обеспечение деятельности ВСУ и подготовка войск – 8,99 млрд грн,

- Медицинское лечение, реабилитация и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны – 121,1 млн грн,

- Подготовка военных специалистов в вузах, повышение квалификации и переподготовка военных специалистов и государственных служащих, начальная военная подготовка и патриотическое воспитание молодежи – 482,2 млн грн,

- Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования – более 3,187 млрд грн,

- Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ – 152,5 млн грн,

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- по программе Обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта дополнительно необходимо 103,6 млн грн.
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 Теги: Минобороны, финансирование

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Сегодня, 17:08 » Автор: Богдан Процив
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