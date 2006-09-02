Раздел: Экономика
В Украине подорожают услуги водоканалов
Нацкомиссия приняла решение повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение для ряда водоканалов на 12%.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила тарифы на водоснабжение и водоотведение для ряда водоканалов по всей стране. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН, в среднем тарифы возрастут более чем 12% (без НДС).
В частности, Комиссия приняла постановление О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 16 июня 2016 года № 1141 относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год.
Документ предлагает установить:
тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, которые реализуют воду другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовые тарифы) за 1 куб. м;
тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, следующим лицензиатам, за 1 куб. м (без НДС);
Средний рост тарифов указанных предприятий планируется на уровне 12,2% по централизованному водоснабжению и 12,5% по водоотведению.
Также Комиссия приняла постановление О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 ноября 2015 № 2868 относительно установления тарифов на централизованное снабжение холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год.
Документом предлагается установить тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) таким лицензиатам НКРЭКУ за 1 куб. м (без НДС):
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Средний рост тарифов указанных предприятий планируется на уровне 12,6% по централизованному снабжению холодной водой и 12,7% по водоотведению.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила тарифы на водоснабжение и водоотведение для ряда водоканалов по всей стране. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН, в среднем тарифы возрастут более чем 12% (без НДС).
В частности, Комиссия приняла постановление О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 16 июня 2016 года № 1141 относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год.
Документ предлагает установить:
тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, которые реализуют воду другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовые тарифы) за 1 куб. м;
тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, следующим лицензиатам, за 1 куб. м (без НДС);
Средний рост тарифов указанных предприятий планируется на уровне 12,2% по централизованному водоснабжению и 12,5% по водоотведению.
Также Комиссия приняла постановление О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 ноября 2015 № 2868 относительно установления тарифов на централизованное снабжение холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год.
Документом предлагается установить тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) таким лицензиатам НКРЭКУ за 1 куб. м (без НДС):
Читайте также: В Украине отменили госрегулирование цен на сахар
Средний рост тарифов указанных предприятий планируется на уровне 12,6% по централизованному снабжению холодной водой и 12,7% по водоотведению.
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