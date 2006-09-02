Раздел: Экономика
Египет отказывается от украинского подсолнечного масла
Экспорт украинского подсолнечного масла в Египет сократился в 3 раза.
Украина по итогам 2017/18 МГ (сентябрь-август) экспортировала в Египет 62,2 тыс. т подсолнечного масла. Это в 3,3 раза меньше чем сезоном ранее - 204 тыс. т. Об этом свидетельствуют предварительные данные по экспорту этого продукта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Основными причинами данного сокращения стали общее снижение потребления и импорта подсолнечного масла Египтом в отчетном сезоне, рост собственного производства и потребления соевого масла, увеличение закупок более привлекательного по цене российского подсолнечного масла", - считает аналитик масличного рынка ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая.
Также отмечается, что в 2017/18 МГ Украина практически прекратила поставки рафинированного подсолнечного масла в Египет, тогда как сезоном ранее было отгружено свыше 60 тыс. тонн этого вида масла.
За последние два сезона Египет опустился с 8 на 10 место в рейтинге стран-импортеров украинского сырого подсолнечного масла, рафинированного - со 2 на 45.
При этом, в Украгроконсалт отмечают, что производство подсолнечного масла в Украине приближается к рекордному уровню, несмотря на сокращение объемов отгрузок в течение последних 4 месяцев. Так, за период с сентября по июль 2017/18 МГ экспорт подсолнечного масла составил 4,9 млн тонн против 5,4 млн тонн годом ранее.
Читайте также: В Украине отменили госрегулирование цен на сахар
Основными направлениями экспорта остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%). При этом Индия, несмотря на рост импортной пошлины, увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%, страны ЕС и Китай, напротив, сократили на 17,5% и 13,9%, соответственно.
Украина по итогам 2017/18 МГ (сентябрь-август) экспортировала в Египет 62,2 тыс. т подсолнечного масла. Это в 3,3 раза меньше чем сезоном ранее - 204 тыс. т. Об этом свидетельствуют предварительные данные по экспорту этого продукта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Основными причинами данного сокращения стали общее снижение потребления и импорта подсолнечного масла Египтом в отчетном сезоне, рост собственного производства и потребления соевого масла, увеличение закупок более привлекательного по цене российского подсолнечного масла", - считает аналитик масличного рынка ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая.
Также отмечается, что в 2017/18 МГ Украина практически прекратила поставки рафинированного подсолнечного масла в Египет, тогда как сезоном ранее было отгружено свыше 60 тыс. тонн этого вида масла.
За последние два сезона Египет опустился с 8 на 10 место в рейтинге стран-импортеров украинского сырого подсолнечного масла, рафинированного - со 2 на 45.
При этом, в Украгроконсалт отмечают, что производство подсолнечного масла в Украине приближается к рекордному уровню, несмотря на сокращение объемов отгрузок в течение последних 4 месяцев. Так, за период с сентября по июль 2017/18 МГ экспорт подсолнечного масла составил 4,9 млн тонн против 5,4 млн тонн годом ранее.
Читайте также: В Украине отменили госрегулирование цен на сахар
Основными направлениями экспорта остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%). При этом Индия, несмотря на рост импортной пошлины, увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%, страны ЕС и Китай, напротив, сократили на 17,5% и 13,9%, соответственно.
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