Египет отказывается от украинского подсолнечного масла

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Украина произвела 1,9 миллионов тонн подсолнечного масла в январе-апреле.

Производство подсолнечного масла в Украине выросло на 40%.

Отечественный продукт захватил уже больше 93% индийского рынка.

В январе-октябре 2016 года Украина экспортировала 6,38 тыс. тонн сыров

В этом году подсолнечного масла будет произведено на 5% больше.