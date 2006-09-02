» » Египет отказывается от украинского подсолнечного масла
Раздел: Экономика  
0

Египет отказывается от украинского подсолнечного масла

Египет отказывается от украинского подсолнечного маслаЭкспорт украинского подсолнечного масла в Египет сократился в 3 раза.

Украина по итогам 2017/18 МГ (сентябрь-август) экспортировала в Египет 62,2 тыс. т подсолнечного масла. Это в 3,3 раза меньше чем сезоном ранее - 204 тыс. т. Об этом свидетельствуют предварительные данные по экспорту этого продукта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Основными причинами данного сокращения стали общее снижение потребления и импорта подсолнечного масла Египтом в отчетном сезоне, рост собственного производства и потребления соевого масла, увеличение закупок более привлекательного по цене российского подсолнечного масла", - считает аналитик масличного рынка ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая.

Также отмечается, что в 2017/18 МГ Украина практически прекратила поставки рафинированного подсолнечного масла в Египет, тогда как сезоном ранее было отгружено свыше 60 тыс. тонн этого вида масла.

За последние два сезона Египет опустился с 8 на 10 место в рейтинге стран-импортеров украинского сырого подсолнечного масла, рафинированного - со 2 на 45.

При этом, в Украгроконсалт отмечают, что производство подсолнечного масла в Украине приближается к рекордному уровню, несмотря на сокращение объемов отгрузок в течение последних 4 месяцев. Так, за период с сентября по июль 2017/18 МГ экспорт подсолнечного масла составил 4,9 млн тонн против 5,4 млн тонн годом ранее.

Читайте также: В Украине отменили госрегулирование цен на сахар

Основными направлениями экспорта остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%). При этом Индия, несмотря на рост импортной пошлины, увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%, страны ЕС и Китай, напротив, сократили на 17,5% и 13,9%, соответственно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: подсолнечное масло, рынок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:24 » Автор: Богдан Процив
     29
     0

Похожие новости по теме

Украина резко увеличила производство подсолнечного масла Украина резко увеличила производство подсолнечного масла

Украина произвела 1,9 миллионов тонн подсолнечного масла в январе-апреле.

В Украине резко увеличилось производство подсолнечного масла В Украине резко увеличилось производство подсолнечного масла

Производство подсолнечного масла в Украине выросло на 40%.

Назван главный импортер украинского подсолнечного масла Назван главный импортер украинского подсолнечного масла

Отечественный продукт захватил уже больше 93% индийского рынка.

В Украине упал импорт масла и сыра В Украине упал импорт масла и сыра

В январе-октябре 2016 года Украина экспортировала 6,38 тыс. тонн сыров

Украина по-прежнему в лидерах по производству подсолнечного масла Украина по-прежнему в лидерах по производству подсолнечного масла

В этом году подсолнечного масла будет произведено на 5% больше.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх