Раздел: Экономика
Минфин выплатил 444 млн долларов по еврооблигациям
Еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с госдолгом.
Министерство финансов Украины выплатило $444 млн по шестому купону по облигациям внешнего государственного займа, выпущенных в 2015 году.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службе ведомства в среду, 5 сентября.
В Минфине напомнили, что поскольку первый понедельник сентября в США является официальным выходным, то выплата купона была осуществлена 4 сентября.
Отметим, что указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, Укравтодора и госпредприятия Конструкторское бюро Южное им.Янгеля.
Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.
Читайте также: Нацбанк пошел навстречу международным платежным системам
Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого – $505,429 млн, пятого – $444,4 млн.
Министерство финансов Украины выплатило $444 млн по шестому купону по облигациям внешнего государственного займа, выпущенных в 2015 году.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службе ведомства в среду, 5 сентября.
В Минфине напомнили, что поскольку первый понедельник сентября в США является официальным выходным, то выплата купона была осуществлена 4 сентября.
Отметим, что указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, Укравтодора и госпредприятия Конструкторское бюро Южное им.Янгеля.
Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.
Читайте также: Нацбанк пошел навстречу международным платежным системам
Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого – $505,429 млн, пятого – $444,4 млн.
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