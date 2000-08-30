Минфин выплатил 444 млн долларов по еврооблигациям

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Минфин Украины договорились со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством, говорится в сообщении министерства.