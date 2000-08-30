» » Минфин выплатил 444 млн долларов по еврооблигациям
Раздел: Экономика  
0

Минфин выплатил 444 млн долларов по еврооблигациям

Минфин выплатил 444 млн долларов по еврооблигациямЕврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с госдолгом.

Министерство финансов Украины выплатило $444 млн по шестому купону по облигациям внешнего государственного займа, выпущенных в 2015 году.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службе ведомства в среду, 5 сентября.

В Минфине напомнили, что поскольку первый понедельник сентября в США является официальным выходным, то выплата купона была осуществлена 4 сентября.

Отметим, что указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, Укравтодора и госпредприятия Конструкторское бюро Южное им.Янгеля.

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Читайте также: Нацбанк пошел навстречу международным платежным системам

Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого – $505,429 млн, пятого – $444,4 млн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: еврооблигации

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:42 » Автор: Богдан Процив
     64
     0

Похожие новости по теме

Украина выплатила кредиторам полмиллиарда долларов Украина выплатила кредиторам полмиллиарда долларов

Украина выплатила $505 млн по реструктуризированным евробондам.

Минфин возобновил выплаты по евробондам Минфин возобновил выплаты по евробондам

Первый платеж составил 473 миллиона долларов.

Украина договаривается с Россией о реструктуризации долгов «Укравтодора» Украина договаривается с Россией о реструктуризации долгов «Укравтодора»

Минфин Украины договорились со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством, говорится в сообщении министерства.

Дефолт откладывается: Минфин таки расплатился с кредиторами Дефолт откладывается: Минфин таки расплатился с кредиторами

Выплачено почти 60 миллионов долларов.

В Минфине довольны договоренностями Ощадбанка с кредиторами В Минфине довольны договоренностями Ощадбанка с кредиторами

Минфин приветствует договоренности Ощадбанка о реструктуризации $1,3 млрд.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх