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Раздел: Экономика  
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Украина будет развивать инфраструктуру Восточной Европы

Украина будет развивать инфраструктуру Восточной ЕвропыЭто даст Украине возможность подтолкнуть экономику.

Украина договорилась с Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией и Литвой совместно развивать инфраструктурные проекты в Центрально-Восточной Европе.

Совместное заявление по этому поводу во время XXVIІI Экономического форума в польской Крынице-Здруй 5 сентября подписали министры этих стран, в частности, и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

"Подписание этих документов - это важные вещи, потому что для нас очень важно объединить инфраструктуру Украины с ЕС",- заявил после подписания документа Омелян.

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Он заметил, что царская Россия, большевики, а впоследствии и Россия после распада СССР выигрывали за счет блокады Украины и невозможности Киева на ежедневном уровне коммуницировать с развитыми странами мира.

"Мы сейчас ломаем это, и будем строить стену на востоке Украины для того, чтобы уменьшить цену агрессии, цену войны, когда ежедневно гибнут украинские воины", - сказал Омелян.

Министр инфраструктуры отметил, что Украина имеет очень хороший уровень коммуникации с региональными партнерами и уже сегодня реализует много проектов.

"Мы видим абсолютный успех на железнодорожном направлении Киев-Перемышль, мы прогнозируем такой же успех для направлении Мукачево-Будапешт", - подчеркнул Омелян.

По его словам, Киев надеется на то, что поезд, который 28 сентября соединит четыре столицы - Киев, Минск, Ригу и Вильнюс - будет "еще одним шагом навстречу ЕС" в контексте выстраивания Балтийско-Черноморской дуги.
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 Теги: Украина, инфраструктура, Омелян

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Сегодня, 20:57 » Автор: Едгар Букмирза
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