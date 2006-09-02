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Раздел: Экономика  
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Международные резервы Украины сократились, - НБУ

Международные резервы Украины сократились, - НБУПо данным Нацбанка, на 1 сентября международные резервы составляли $17,2 млрд.

Международные резервы Украины по итогам августа сократились на 2,9% - до $17,2 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным регулятора, к сокращению резервов привели несколько факторов: интервенции, платежи по обслуживанию долга, размещение ОВГЗ и переоценка финансовых инструментов.

Как сообщают в НБУ, по итогам месяца было продано $668 млн, из которых через интервенции по выбору лучшей цены было продано 311,9 млн и на аукционах - $356,1 млн. При этом, на пополнение резервов в августе куплено 16,7 млн.

В августе в пользу Международного валютного фонда было уплачено средства в объеме $607,4 млн. Кроме платежей МВФ, на обслуживание и погашение госдолга было направлено 447,9 млн, из которых 389,2 млн составляли обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам.

Объемы размещения облигаций внешнего государственного займа за этот период составили $725 млн, внутреннего - 382,1 млн грн и 69,1 млн евро.

Также была проведена переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) в сумме $19,9 млн (в эквиваленте).

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В целом, подчеркивают в Нацбанке, на 1 сентября, объем международных резервов покрывает 2,9 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
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 Теги: НБУ, резервы

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Сегодня, 09:42 » Автор: Богдан Процив
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