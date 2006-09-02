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Раздел: Экономика  
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Миссия МВФ начала свою работу в Киеве

Миссия МВФ начала свою работу в КиевеДелегацию возглавляет Рон ван Роден.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала работу в Украине.

Об этом сообщили в киевском офисе МВФ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Миссия МВФ будет находиться в Киеве в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики.

Также будут обсуждаться вопросы предоставления финансовой помощи от МВФ для поддержки политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине, и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Напомним, действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

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Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).
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 Теги: МВФ, миссия

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Сегодня, 11:15 » Автор: Богдан Процив
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