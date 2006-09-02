Раздел: Экономика
Миссия МВФ начала свою работу в Киеве
Делегацию возглавляет Рон ван Роден.
Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала работу в Украине.
Об этом сообщили в киевском офисе МВФ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Миссия МВФ будет находиться в Киеве в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики.
Также будут обсуждаться вопросы предоставления финансовой помощи от МВФ для поддержки политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине, и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.
Напомним, действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.
Читайте также: Международные резервы Украины сократились, - НБУ
Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).
Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала работу в Украине.
Об этом сообщили в киевском офисе МВФ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Миссия МВФ будет находиться в Киеве в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики.
Также будут обсуждаться вопросы предоставления финансовой помощи от МВФ для поддержки политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине, и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.
Напомним, действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.
Читайте также: Международные резервы Украины сократились, - НБУ
Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
84
0
Также советуем посмотреть
- Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
- Убийства гражданских для Кремля дело привычное
- И вновь по поводу убийства Захарченко
- Сеть насмешила собака, «примерившая» вставную челюсть хозяйки
- В оккупированном Луганске отмечается нехватка учителей
- Говорить обо всем этом всерьез невозможно
- Нынешнее лето ОБСЕ назвала самым спокойным с начала войны на Донбассе
- На Донбассе погиб украинский боец
- Очень "занятые" белки в потешных фотках
- Денисова просит ООН повлиять на РФ
- Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
- В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ
- Веселый мопс покорил Instagram прикольными советами
- Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой
- Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
- Порошенко рассказал, как остановить Россию
- Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
- Россия отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине
- Уморительные фотки из серии «Ожидание и реальность»
- Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
- Создана куртка за 7845 долларов, которую оценили бы лишь бездомные
- «Космический» министр Путина насмешил Сеть нелепой отговоркой
- Чисто российское убийство
- В Сети высмеяли «школьницу» Захарову
- С этой страной дело иметь нельзя
- Целое стадо коров и пастух в придачу «эмигрировали» в Беларусь
- Сеть насмешил Путин с голубями на голове
- Разведка назвала причину выбросов вредных веществ на Титане
- Україна скочується у прірву енергетичної залежності
- В зоне ООС ранения получили двое украинских военных
Оставьте свой комментарий