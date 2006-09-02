Миссия МВФ начала свою работу в Киеве

Делегацию возглавляет Рон ван Роден.



Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала работу в Украине.



Об этом сообщили в киевском офисе МВФ, передает интернет-издание



Миссия МВФ будет находиться в Киеве в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики.



Также будут обсуждаться вопросы предоставления финансовой помощи от МВФ для поддержки политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине, и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.



Напомним, действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.



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Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года). Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала работу в Украине.Об этом сообщили в киевском офисе МВФ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua Миссия МВФ будет находиться в Киеве в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики.Также будут обсуждаться вопросы предоставления финансовой помощи от МВФ для поддержки политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине, и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.Напомним, действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).



