» » Рада отменила мораторий на экспорт дров
Раздел: Экономика  
0

Рада отменила мораторий на экспорт дров

Рада отменила мораторий на экспорт дровВР исключила из моратория положения об экспорте дров.

Верховная Рада отменила мораторий на экспорт дров. На заседании в четверг, 6 сентября, народные депутаты 246 голосами поддержали предложение главы государства к законопроекту о незаконном вывозе лесоматериалов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Парламентарии исключили из указанного закона норму, которая предусматривала запрет сроком на восемь лет на вывоз дров. При этом президент Украины Порошенко предлагает ввести защитные меры, направленные на сохранение лесов.

Так, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

А незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб, транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф в размере 1-1,5 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Читайте также: Нардепы обратились в КС для отмены моратория на продажу земли

Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда наказываются штрафом в 1,5-2 тысячи необлагаемых налогом минимумов или лишением свободы на 3-5 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой лишение свободы на 5-7 лет с конфискацией имущества.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: экспорт, дрова

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:06 » Автор: Богдан Процив
     43
     0

Похожие новости по теме

Нардепы обратились в КС для отмены моратория на продажу земли Нардепы обратились в КС для отмены моратория на продажу земли

Инициатором представления выступил Алексей Мушак, документ подписали 69 депутатов.

Рада продлила мораторий на продажу земли Рада продлила мораторий на продажу земли

Рада отказалась отменить продление моратория на продажу земель сельхозназначения.

Блокировка сайтов РФ: провайдеров предупредили о штрафах Блокировка сайтов РФ: провайдеров предупредили о штрафах

Штраф составит до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Эксперты назвали последствия отмены моратория на экспорт древесины Эксперты назвали последствия отмены моратория на экспорт древесины

ЕС даст Украине 600 млн евро только после отмены моратория на вывоз леса.

Верховная Рада бессрочно продлила мораторий на выплату российского долга Верховная Рада бессрочно продлила мораторий на выплату российского долга

За законопроект проголосовало 242 депутата.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх