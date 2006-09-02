Раздел: Экономика
Рада отменила мораторий на экспорт дров
ВР исключила из моратория положения об экспорте дров.
Верховная Рада отменила мораторий на экспорт дров. На заседании в четверг, 6 сентября, народные депутаты 246 голосами поддержали предложение главы государства к законопроекту о незаконном вывозе лесоматериалов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Парламентарии исключили из указанного закона норму, которая предусматривала запрет сроком на восемь лет на вывоз дров. При этом президент Украины Порошенко предлагает ввести защитные меры, направленные на сохранение лесов.
Так, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
А незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб, транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф в размере 1-1,5 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда наказываются штрафом в 1,5-2 тысячи необлагаемых налогом минимумов или лишением свободы на 3-5 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой лишение свободы на 5-7 лет с конфискацией имущества.
Верховная Рада отменила мораторий на экспорт дров. На заседании в четверг, 6 сентября, народные депутаты 246 голосами поддержали предложение главы государства к законопроекту о незаконном вывозе лесоматериалов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Парламентарии исключили из указанного закона норму, которая предусматривала запрет сроком на восемь лет на вывоз дров. При этом президент Украины Порошенко предлагает ввести защитные меры, направленные на сохранение лесов.
Так, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
А незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб, транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф в размере 1-1,5 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Читайте также: Нардепы обратились в КС для отмены моратория на продажу земли
Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда наказываются штрафом в 1,5-2 тысячи необлагаемых налогом минимумов или лишением свободы на 3-5 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой лишение свободы на 5-7 лет с конфискацией имущества.
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