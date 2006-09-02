Раздел: Экономика
Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУ
В Нацбанке рассказали, как падение курса гривны повлияет на рост цен.
Национальный банк Украины (НБУ) считает, что девальвация гривны за последнее время не окажет существенного влияния на показатели инфляции в этом и следующем году.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Девальвационное давление на гривну, которое наблюдается с июля этого года, не отразится существенно на динамике инфляции […] Ведь в сравнении с гривней большинство валют стран – основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно", – говорится в сообщении.
В НБУ считают, что такие тенденции на внешних рынках нивелируют влияние, которое изменение курса гривны к доллару США могло бы иметь на импортируемую составляющую инфляции.
Читайте также: С начала года трудовые мигранты перевели в Украину $6,3 миллиарда
Напомним, что НБУ считает актуальным июльский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазону в конце 2019 года и среднесрочной цели 5% в 2020 году.
Национальный банк Украины (НБУ) считает, что девальвация гривны за последнее время не окажет существенного влияния на показатели инфляции в этом и следующем году.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Девальвационное давление на гривну, которое наблюдается с июля этого года, не отразится существенно на динамике инфляции […] Ведь в сравнении с гривней большинство валют стран – основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно", – говорится в сообщении.
В НБУ считают, что такие тенденции на внешних рынках нивелируют влияние, которое изменение курса гривны к доллару США могло бы иметь на импортируемую составляющую инфляции.
Читайте также: С начала года трудовые мигранты перевели в Украину $6,3 миллиарда
Напомним, что НБУ считает актуальным июльский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазону в конце 2019 года и среднесрочной цели 5% в 2020 году.
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