» » Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУ
Раздел: Экономика  
0

Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУ

Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУВ Нацбанке рассказали, как падение курса гривны повлияет на рост цен.

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что девальвация гривны за последнее время не окажет существенного влияния на показатели инфляции в этом и следующем году.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Девальвационное давление на гривну, которое наблюдается с июля этого года, не отразится существенно на динамике инфляции […] Ведь в сравнении с гривней большинство валют стран – основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно", – говорится в сообщении.

В НБУ считают, что такие тенденции на внешних рынках нивелируют влияние, которое изменение курса гривны к доллару США могло бы иметь на импортируемую составляющую инфляции.

Читайте также: С начала года трудовые мигранты перевели в Украину $6,3 миллиарда

Напомним, что НБУ считает актуальным июльский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазону в конце 2019 года и среднесрочной цели 5% в 2020 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НБУ, гривна, девальвация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:03 » Автор: Богдан Процив
     107
     0

Похожие новости по теме

К 2021 году доллар будет стоить больше 30 гривен, - Минэкономики К 2021 году доллар будет стоить больше 30 гривен, - Минэкономики

Министерство изменило прогноз по росту экономики, инфляции, зарплат и курса гривны к доллару.

В S&P ожидают ухудшения курса гривны в этом году В S&P ожидают ухудшения курса гривны в этом году

Украинский бизнес считает, что обменный курс гривны к доллару США через 12 месяцев превысит 29 грн/$.

В Украине ускорилась инфляция В Украине ускорилась инфляция

Реальная скорость роста потребительской инфляции превысила прогнозы Национального банка.

S&P прогнозирует значительное падение гривны S&P прогнозирует значительное падение гривны

В агентстве прогнозируют ослабление курса гривны в последующие три года.

НБУ пересмотрел уровень инфляции в Украине из-за падения гривны НБУ пересмотрел уровень инфляции в Украине из-за падения гривны

На конец года индекс потребительских цен вырастет на 19%.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх