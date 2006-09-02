Раздел: Экономика
Укроборонпром начнет поставки запчастей для ВМС Польши
Промоборонэкспорт подписал меморандум с польской компанией SCAT.
Госпредприятие Промоборонэкспорт, входящее в состав концерна Укроборонпром, подписало меморандум с польской компанией SCAT.
Об этом сообщила пресс-служба госконцерна, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Документ предусматривает намерения сторон обеспечить на предприятиях концерна ремонт торпед СЭТ-53М, а также организовать поставку запасных частей для нужд Военно-морских сил Республики Польша.
Кроме того, Промоборонэкспорт подписал с израильской компанией U.F.B Technologies LTD соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного производства и реализации комплектующих на основе полимерных и композитных материалов.
Цель меморандума – обеспечить украинские предприятия бронетанковой, авиастроительной и ракетостроительной отраслей высококачественными полимерными и композитными материалами. Опыт и технологии израильской компании позволят Украине решить многие из существующих проблем в сфере импортозамещения, улучшить технические характеристики продукции с одновременным повышением конкурентоспособности на мировых рынках, утверждают в Укроборонпроме.
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Подписание обоих документов состоялось в рамках международного форума MSPO-2018, который проходит в польском городе Кельц.
Госпредприятие Промоборонэкспорт, входящее в состав концерна Укроборонпром, подписало меморандум с польской компанией SCAT.
Об этом сообщила пресс-служба госконцерна, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Документ предусматривает намерения сторон обеспечить на предприятиях концерна ремонт торпед СЭТ-53М, а также организовать поставку запасных частей для нужд Военно-морских сил Республики Польша.
Кроме того, Промоборонэкспорт подписал с израильской компанией U.F.B Technologies LTD соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного производства и реализации комплектующих на основе полимерных и композитных материалов.
Цель меморандума – обеспечить украинские предприятия бронетанковой, авиастроительной и ракетостроительной отраслей высококачественными полимерными и композитными материалами. Опыт и технологии израильской компании позволят Украине решить многие из существующих проблем в сфере импортозамещения, улучшить технические характеристики продукции с одновременным повышением конкурентоспособности на мировых рынках, утверждают в Укроборонпроме.
Читайте также: Порты Ольвия и Херсон готовы к передаче в «частные руки»
Подписание обоих документов состоялось в рамках международного форума MSPO-2018, который проходит в польском городе Кельц.
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