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Раздел: Экономика  
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Укроборонпром начнет поставки запчастей для ВМС Польши

Укроборонпром начнет поставки запчастей для ВМС ПольшиПромоборонэкспорт подписал меморандум с польской компанией SCAT.

Госпредприятие Промоборонэкспорт, входящее в состав концерна Укроборонпром, подписало меморандум с польской компанией SCAT.

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Документ предусматривает намерения сторон обеспечить на предприятиях концерна ремонт торпед СЭТ-53М, а также организовать поставку запасных частей для нужд Военно-морских сил Республики Польша.

Кроме того, Промоборонэкспорт подписал с израильской компанией U.F.B Technologies LTD соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного производства и реализации комплектующих на основе полимерных и композитных материалов.

Цель меморандума – обеспечить украинские предприятия бронетанковой, авиастроительной и ракетостроительной отраслей высококачественными полимерными и композитными материалами. Опыт и технологии израильской компании позволят Украине решить многие из существующих проблем в сфере импортозамещения, улучшить технические характеристики продукции с одновременным повышением конкурентоспособности на мировых рынках, утверждают в Укроборонпроме.

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Подписание обоих документов состоялось в рамках международного форума MSPO-2018, который проходит в польском городе Кельц.
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 Теги: Укроборонпром, запчасти, Польша

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Сегодня, 11:37 » Автор: Богдан Процив
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