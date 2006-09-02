» » Смолий рассказал, как НБУ спасает гривну
Раздел: Экономика  
0

Смолий рассказал, как НБУ спасает гривну

Смолий рассказал, как НБУ спасает гривнуНБУ потратил на поддержку гривны более $700 млн.

Национальный банк Украины с начала третьего квартала в ходе интервенций для поддержания курса гривны продал на межбанковском валютном рынке на 700 млн долларов больше, чем купил.

Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

"Чистая продажа валюты Национальным банком для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет свыше 700 млн долларов США с начала третьего квартала", – заявил Смолий.

По его словам, валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию.

Напомним, 6 сентября НБУ выкупил на межбанке 40 млн долларов в ходе интервенций. Такеи данные озвучил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

Читайте также: Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУ

Также регулятор существенно укрепил курс гривны на 7 сентября – почти на 19 копеек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НБУ, гривна

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:12 » Автор: Богдан Процив
     107
     0

Похожие новости по теме

Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУ Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУ

В Нацбанке рассказали, как падение курса гривны повлияет на рост цен.

Резервы НБУ за месяц выросли на 15 млн долларов Резервы НБУ за месяц выросли на 15 млн долларов

Регулятор смог купить более 80 млн на межбанке.

В НБУ объяснили колебания курса гривны католической Пасхой В НБУ объяснили колебания курса гривны католической Пасхой

Для сглаживания колебаний регулятор проводит валютные аукционы.

Для поддержания курса гривны в январе НБУ продал 160 миллионов долларов Для поддержания курса гривны в январе НБУ продал 160 миллионов долларов

С начала 2016 года Национальный банк Украины на семи валютных аукционах продал 161,3 миллиона долларов США ради стабилизации гривны.

В Нацбанке колебания курса гривны назвали приемлемыми В Нацбанке колебания курса гривны назвали приемлемыми

Финрегулятор отреагировал на рост доллара.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх