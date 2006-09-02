Раздел: Экономика
Смолий рассказал, как НБУ спасает гривну
НБУ потратил на поддержку гривны более $700 млн.
Национальный банк Украины с начала третьего квартала в ходе интервенций для поддержания курса гривны продал на межбанковском валютном рынке на 700 млн долларов больше, чем купил.
Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
"Чистая продажа валюты Национальным банком для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет свыше 700 млн долларов США с начала третьего квартала", – заявил Смолий.
По его словам, валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию.
Напомним, 6 сентября НБУ выкупил на межбанке 40 млн долларов в ходе интервенций. Такеи данные озвучил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.
Читайте также: Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУ
Также регулятор существенно укрепил курс гривны на 7 сентября – почти на 19 копеек.
Национальный банк Украины с начала третьего квартала в ходе интервенций для поддержания курса гривны продал на межбанковском валютном рынке на 700 млн долларов больше, чем купил.
Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
"Чистая продажа валюты Национальным банком для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет свыше 700 млн долларов США с начала третьего квартала", – заявил Смолий.
По его словам, валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию.
Напомним, 6 сентября НБУ выкупил на межбанке 40 млн долларов в ходе интервенций. Такеи данные озвучил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.
Читайте также: Девальвация гривны не повлияет на инфляцию, - НБУ
Также регулятор существенно укрепил курс гривны на 7 сентября – почти на 19 копеек.
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