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Раздел: Экономика  
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Нефть на мировых рынках продолжает дорожать

Нефть на мировых рынках продолжает дорожатьС одинаковой скоростью растут фьючерсы на Brent с поставками в октябре и ноябре.

Утром в понедельник, 10 сентября, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли в цене до 77,24 доллара за баррель, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,53%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,13 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

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Напомним, на прошлой неделе нефть из-за шторма подешевела на доллар за день. А днем ранее цена нефти Brent превысила $79 за баррель впервые с 10 июля.
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 Теги: нефть, цена

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Сегодня, 11:24 » Автор: Богдан Процив
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