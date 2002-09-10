Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Укрнафта заявила о планах по увеличению добычи

Укрнафта заявила о планах по увеличению добычи

Похожие новости по теме

«Укрнафта» намерена пробурить две скважины Новые объекты расположены в Сумской и Львовской областях.

Укрнафта возобновила добычу на четырех месторождениях Годовая добыча компании на четырех месторождениях составляет около 240 тыс. т нефти и конденсата и 130 млн куб. м газа.

В Украине упала добыча нефти Украина сократила добычу нефти и газового конденсата.

«Укрнафта» законсервировала три месторождения нефти ПАО "Укрнафта" вынуждена прекратить добычу нефти и газа на Юровском, Голубовском и Лопушнянском месторождениях в связи с отзывом лицензий.