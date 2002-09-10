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Раздел: Экономика  
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Доставка писем в Украине подорожала на 40%

Доставка писем в Украине подорожала на 40%«Укрпошта» значительно повысила тарифы на доставку писем и посылок.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» повысил тарифы на доставку письменной корреспонденции на 40% с 10 сентября текущего года.

В соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), опубликованном в газете «Урядовый курьер», тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

С 10 сентября тарифы на пересылку письменной корреспонденции повышаются на 40%, в частности, на доставку неприоритетного письма весом до 50 г - на 2 грн.

Стоимость доставки посылок в пределах Украины средним весом 2,5 кг увеличится на 15%.

На втором этапе с 1 января 2019 года тариф на пересылку неприоритетного письма до 50 г увеличится на 14%, а на пересылку посылки в пределах Украины средним весом 2,5 кг - на 9%.

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Тариф на пересылку отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС). В то же время тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений «Укрпошта Стандарт» не изменятся. Также «Укрпошта» с 10 сентября упрощает тарификацию переводов и приема платежей в неавтоматизированных отделениях, вводя фиксированную абсолютную комиссию за каждый диапазон суммы перевода/платежа.
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 Теги: письма, Укрпочта

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Сегодня, 14:04 » Автор: Богдан Процив
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