Раздел: Экономика
Доставка писем в Украине подорожала на 40%
«Укрпошта» значительно повысила тарифы на доставку писем и посылок.
Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» повысил тарифы на доставку письменной корреспонденции на 40% с 10 сентября текущего года.
В соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), опубликованном в газете «Урядовый курьер», тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
С 10 сентября тарифы на пересылку письменной корреспонденции повышаются на 40%, в частности, на доставку неприоритетного письма весом до 50 г - на 2 грн.
Стоимость доставки посылок в пределах Украины средним весом 2,5 кг увеличится на 15%.
На втором этапе с 1 января 2019 года тариф на пересылку неприоритетного письма до 50 г увеличится на 14%, а на пересылку посылки в пределах Украины средним весом 2,5 кг - на 9%.
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Тариф на пересылку отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС). В то же время тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений «Укрпошта Стандарт» не изменятся. Также «Укрпошта» с 10 сентября упрощает тарификацию переводов и приема платежей в неавтоматизированных отделениях, вводя фиксированную абсолютную комиссию за каждый диапазон суммы перевода/платежа.
Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» повысил тарифы на доставку письменной корреспонденции на 40% с 10 сентября текущего года.
В соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), опубликованном в газете «Урядовый курьер», тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
С 10 сентября тарифы на пересылку письменной корреспонденции повышаются на 40%, в частности, на доставку неприоритетного письма весом до 50 г - на 2 грн.
Стоимость доставки посылок в пределах Украины средним весом 2,5 кг увеличится на 15%.
На втором этапе с 1 января 2019 года тариф на пересылку неприоритетного письма до 50 г увеличится на 14%, а на пересылку посылки в пределах Украины средним весом 2,5 кг - на 9%.
Читайте также: Стало известно, как вырастут пенсии в следующем году
Тариф на пересылку отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС). В то же время тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений «Укрпошта Стандарт» не изменятся. Также «Укрпошта» с 10 сентября упрощает тарификацию переводов и приема платежей в неавтоматизированных отделениях, вводя фиксированную абсолютную комиссию за каждый диапазон суммы перевода/платежа.
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