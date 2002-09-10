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Раздел: Экономика  
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В сетях АЗС продолжают расти цены на бензин

В сетях АЗС продолжают расти цены на бензинСредняя розничная цена дизеля на 10 сентября выросла на 24 коп./л, бензинов - на 18-23 коп./л.

С 7 по 10 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы Приват подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В частности, в сети Авиас бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 - до 29,95 грн/л, А-95+ - до 30,45 грн/л и ДТ - до 28,00 грн/л.

На станциях Укрнафты цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, А-95 - до 30,00 грн/л, А-95+ - до 30,50 грн/л и ДТ - до 28,00 грн/л.

На 30 коп./л подорожало топливо в сети UPG: бензин марки А-92 подорожал до 29,70 грн/л, А-95 - до 30,70 грн/л, А-95+ - до 33,50 грн/л, ДТ - до 28,00 грн/л.

Сети Shell, БРСМ-Нафта, Автотранс, Надежда, Marshal, Mango, Chipo, Татнефть-АЗС-Украина, KLO, Нефтек и Катрал повысили цены на 0,2-1,55 грн./л.

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Средняя розничная цена ДТ по стране 10 сентября выросла на 24 коп./л, бензинов - на 18-23 коп./л.
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 Теги: АЗС, бензин, цены

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Сегодня, 15:35 » Автор: Богдан Процив
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