Раздел: Экономика
Украина увеличила экспорт электроэнергии на 21%
По данным ГФС, 59,7% (127,4 миллиона долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию.
Украина в январе-августе 2018 увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
По данным ГФС, 59,7% (127,4 миллиона долларов) выручки от экспорта приходилось на поставки электроэнергии в Венгрию.
Около 23% (49,2 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и около 14,7% (31,4 миллиона долларов) - на Молдову.
Читайте также: Реализация стратегии транспорта обойдется в $60 млрд
В августе Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 14,9 миллиона долларов, в Молдову - на 6,2 миллиона долларов, в Польшу - на 5,5 миллиона долларов.
Украина в январе-августе 2018 увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
По данным ГФС, 59,7% (127,4 миллиона долларов) выручки от экспорта приходилось на поставки электроэнергии в Венгрию.
Около 23% (49,2 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и около 14,7% (31,4 миллиона долларов) - на Молдову.
Читайте также: Реализация стратегии транспорта обойдется в $60 млрд
В августе Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 14,9 миллиона долларов, в Молдову - на 6,2 миллиона долларов, в Польшу - на 5,5 миллиона долларов.
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