» » Украина увеличила экспорт электроэнергии на 21%
Раздел: Экономика  
0

Украина увеличила экспорт электроэнергии на 21%

Украина увеличила экспорт электроэнергии на 21%По данным ГФС, 59,7% (127,4 миллиона долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию.

Украина в январе-августе 2018 увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

По данным ГФС, 59,7% (127,4 миллиона долларов) выручки от экспорта приходилось на поставки электроэнергии в Венгрию.

Около 23% (49,2 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и около 14,7% (31,4 миллиона долларов) - на Молдову.

Читайте также: Реализация стратегии транспорта обойдется в $60 млрд

В августе Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 14,9 миллиона долларов, в Молдову - на 6,2 миллиона долларов, в Польшу - на 5,5 миллиона долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: электроэнергия, экспорт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:45 » Автор: Богдан Процив
     18
     0

Похожие новости по теме

Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии

Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6%.

Украина нарастила экспорт электроэнергии Украина нарастила экспорт электроэнергии

Поставки электроэнергии в направлении Венгрии, Словакии и Румынии выросли на 13,6%.

Украина существенно увеличила экспорт электроэнергии Украина существенно увеличила экспорт электроэнергии

В Молдову, Беларусь, Россию электроэнергия не продавалась.

Украина активизировалась с экспортом электричества Украина активизировалась с экспортом электричества

В мае "свет" продавали Венгрии, Польше и Молдове.

Украина сократила экспорт электроэнергии Украина сократила экспорт электроэнергии

Украинская электроэнергия в октябре поставлялась преимущественно в Венгрию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх