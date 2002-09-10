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Единственный украинский мусоросжигательный завод начал работать после ремонта

Единственный украинский мусоросжигательный завод начал работать после ремонтаВосстановление работы завода будет проходить постепенно.

11 сентября мусоросжигательный завод Энергия коммунального предприятия Киевтеплоэнерго возобновил работу после плановых ремонтных работ и снова начал принимать твердые бытовые отходы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отмечается, что после ежегодного планового ремонта оборудование готово к работе зимой – превращать бытовые отходы на полезную энергию для обеспечения киевлян теплом и горячей водой.

Напомним, что 10 августа завод Энергия приостановил свою работу для проведения плановых ремонтных работ. Это было необходимо было для того, чтобы подготовить оборудование к работе в усиленном режиме во время отопительного периода.

Восстановление работы завода будет проходить постепенно. Сначала запустят один котел, а позже и другие котлоагрегаты. Прием бытовых отходов завод будет наращивать также постепенно. Первые трое суток завод будет принимать по 250 тонн отходов, а затем по 500 тонн и в конце концов выйдет на свой рабочий режим – 750 тонн. Такой плавный вход в работу необходим для безопасной работы оборудования, накопления и подготовки мусора к сжиганию.

"В течение месяца мы отремонтировали бункер бытовых отходов, выполнили собственными силами ремонты котлов, насосного оборудования и арматуры, а также привели в надлежащее состояние оборудование двух бойлерных. Мы реализовали все необходимые работы для того, чтобы завод мог работать зимой. Сегодня Энергия – единственный в Украине мусоросжигательный завод. Поэтому мы не можем себе позволить, чтобы он стоял, ведь его работа крайне важна для Киева. Завод сжигает около 25% столичных отходов, а это почти 750 тонн мусора ежесуточно. Это те отходы, другие вывозят на свалки – мы же полностью утилизирует их, а взамен получаем тепловую энергию для жителей жилых массивов Позняки и Осокорки", – отметил директор завода Энергия Сергей Крикун.

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С 2011 года на заводе Энергия была реализована масштабная инвестиционная программа. В 2014 году была построена перемычка, соединившая завод с городскими теплосетями. Тепла, полученного при сжигании мусора, достаточно, чтобы обеспечить отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек. К 2020 году на мусоросжигательном заводе столичные власти планируют закончить установку современной системы очистки дымовых газов.
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 Теги: завод, мусор

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Сегодня, 12:32 » Автор: Богдан Процив
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