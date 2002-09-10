Раздел: Экономика
Единственный украинский мусоросжигательный завод начал работать после ремонта
Восстановление работы завода будет проходить постепенно.
11 сентября мусоросжигательный завод Энергия коммунального предприятия Киевтеплоэнерго возобновил работу после плановых ремонтных работ и снова начал принимать твердые бытовые отходы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что после ежегодного планового ремонта оборудование готово к работе зимой – превращать бытовые отходы на полезную энергию для обеспечения киевлян теплом и горячей водой.
Напомним, что 10 августа завод Энергия приостановил свою работу для проведения плановых ремонтных работ. Это было необходимо было для того, чтобы подготовить оборудование к работе в усиленном режиме во время отопительного периода.
Восстановление работы завода будет проходить постепенно. Сначала запустят один котел, а позже и другие котлоагрегаты. Прием бытовых отходов завод будет наращивать также постепенно. Первые трое суток завод будет принимать по 250 тонн отходов, а затем по 500 тонн и в конце концов выйдет на свой рабочий режим – 750 тонн. Такой плавный вход в работу необходим для безопасной работы оборудования, накопления и подготовки мусора к сжиганию.
"В течение месяца мы отремонтировали бункер бытовых отходов, выполнили собственными силами ремонты котлов, насосного оборудования и арматуры, а также привели в надлежащее состояние оборудование двух бойлерных. Мы реализовали все необходимые работы для того, чтобы завод мог работать зимой. Сегодня Энергия – единственный в Украине мусоросжигательный завод. Поэтому мы не можем себе позволить, чтобы он стоял, ведь его работа крайне важна для Киева. Завод сжигает около 25% столичных отходов, а это почти 750 тонн мусора ежесуточно. Это те отходы, другие вывозят на свалки – мы же полностью утилизирует их, а взамен получаем тепловую энергию для жителей жилых массивов Позняки и Осокорки", – отметил директор завода Энергия Сергей Крикун.
Читайте также: Украина увеличила экспорт электроэнергии на 21%
С 2011 года на заводе Энергия была реализована масштабная инвестиционная программа. В 2014 году была построена перемычка, соединившая завод с городскими теплосетями. Тепла, полученного при сжигании мусора, достаточно, чтобы обеспечить отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек. К 2020 году на мусоросжигательном заводе столичные власти планируют закончить установку современной системы очистки дымовых газов.
11 сентября мусоросжигательный завод Энергия коммунального предприятия Киевтеплоэнерго возобновил работу после плановых ремонтных работ и снова начал принимать твердые бытовые отходы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что после ежегодного планового ремонта оборудование готово к работе зимой – превращать бытовые отходы на полезную энергию для обеспечения киевлян теплом и горячей водой.
Напомним, что 10 августа завод Энергия приостановил свою работу для проведения плановых ремонтных работ. Это было необходимо было для того, чтобы подготовить оборудование к работе в усиленном режиме во время отопительного периода.
Восстановление работы завода будет проходить постепенно. Сначала запустят один котел, а позже и другие котлоагрегаты. Прием бытовых отходов завод будет наращивать также постепенно. Первые трое суток завод будет принимать по 250 тонн отходов, а затем по 500 тонн и в конце концов выйдет на свой рабочий режим – 750 тонн. Такой плавный вход в работу необходим для безопасной работы оборудования, накопления и подготовки мусора к сжиганию.
"В течение месяца мы отремонтировали бункер бытовых отходов, выполнили собственными силами ремонты котлов, насосного оборудования и арматуры, а также привели в надлежащее состояние оборудование двух бойлерных. Мы реализовали все необходимые работы для того, чтобы завод мог работать зимой. Сегодня Энергия – единственный в Украине мусоросжигательный завод. Поэтому мы не можем себе позволить, чтобы он стоял, ведь его работа крайне важна для Киева. Завод сжигает около 25% столичных отходов, а это почти 750 тонн мусора ежесуточно. Это те отходы, другие вывозят на свалки – мы же полностью утилизирует их, а взамен получаем тепловую энергию для жителей жилых массивов Позняки и Осокорки", – отметил директор завода Энергия Сергей Крикун.
Читайте также: Украина увеличила экспорт электроэнергии на 21%
С 2011 года на заводе Энергия была реализована масштабная инвестиционная программа. В 2014 году была построена перемычка, соединившая завод с городскими теплосетями. Тепла, полученного при сжигании мусора, достаточно, чтобы обеспечить отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек. К 2020 году на мусоросжигательном заводе столичные власти планируют закончить установку современной системы очистки дымовых газов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
487
0
Также советуем посмотреть
- Россияне бастуют только за колбасу
- Голодающий Сенцов становится все более слабым, - адвокат
- Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку
- В полиции прокомментировали задержание ветерана АТО Ананьева
- Соцсети продолжают смеяться над задержаниями детей в России
- В Бердянске у мужчины обнаружили холеру
- В чем причина ускорения «автокефализации»
- Координатор ОБСЕ посетил украинских пленных в Донецке
- В Сети опубликовали снимок могилы Захарченко
- Мужчина после медосмотра узнал о своей «беременности»
- У протестов в России «колбасная» природа
- Муженко рассказал о поставках танков в ВСУ за годы войны
- На Донбассе заметили новейшую систему радиоэлектронной борьбы
- «Мудрый» Батька и МВФ
- Жителей Индии не на шутку напугал странный объект в небе
- ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков в центре Донецка
- «Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
- Проблема «взрослого в комнате»
- В зоне ООС погиб украинский военный
- Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
- Кулинарные провалы, над которыми остается лишь посмеяться
- В Украине отреагировали на заявление Пескова по узникам
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
- В Кремле цинично ответили на предложение обмена заключенными
- Женщина нашла забавное применение фотке сына, уехавшего на учебу
- Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора
- Настойчивого морского льва четыре дня не могли согнать с газона
- Плевок в глаза украинскому обществу
- В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
Оставьте свой комментарий